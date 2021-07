Curiosa disavventura per Tommaso Zorzi, influencer e vincitore del Grande Fratello Vip. Fortunatamente senza conseguenze, come ha mostro lui in un video sui social: mentre passeggiava, un vaso è caduto a terra e avrebbe potuto colpirlo. Le parole del giovane, al centro delle notizie anche per la sua vita sentimentale e il futuro lavorativo.

Tommaso Zorzi, cade un vaso in mezzo al marciapiede

Poteva effettivamente andare molto peggio a Tommaso Zorzi, ma la fortuna ci ha visto benissimo in questo caso. L’influencer stava camminando per strada, quando ha assistito ad un evento che con solo qualche secondo di ritardo avrebbe potuto coinvolgerlo direttamente.

Nel video pubblicato sulle storie Instagram, lo si vede camminare verso dei fiori in mezzo alla strada.

Zorzi ha raccontato: “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere“ e in effetti i cocci sono proprio lì. Poi aggiunge: “Cioè… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!“. In rete la storia di Zorzi è accolta con ironia: molti utenti infatti citano la celebre gag degli svizzeri di Aldo, Giovanni e Giacomo e quel “potevo rimanere offeso“, effettivamente adatto per commentare il video di Zorzi.

Tommaso Zorzi ufficializza il rapporto con Stanzani

Nell’ultimo periodo, il vincitore del GF Vip e opinionista all’Isola dei Famosi è stato al centro della cronaca rosa per aver ufficializzato il suo rapporto con Tommaso Stanzani di Amici. In vacanza insieme, Zorzi ha risposto alla domanda su chi ci fosse assieme a lui fatta durante un programmma radiofonico dicendo: “Con un omonimo…Va beh tanto ormai lo sanno tutti, sono qua con il mio fidanzato“. Poi ha aggiunto di essere molto contento e con lui i fan della coppia.

Palinsesto Discovery 2021/22: c’è anche Tommaso Zorzi

Novità anche sul piano lavorativo per l’influencer.

È stato infatti rivelato il palinsesto della rete Discovery Italia, che conta numerosi canali tra cui NOVE, Real Time, DMAX, Giallo, MOTOR TREND, Food Network e molti altri. Proprio su Real Time nell’autunno 2021/22 ci sarà Tommaso Zorzi: farà parte del talent show Drag Race Italia, format di successo che giudica le abilità delle drag queen italiane che ha già spopolato in giro per il mondo. Il giovane influencer farà infatti parte della giuria con la drag queen Priscilla e con l’attrice e conduttrice Chiara Francini.

