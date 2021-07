Delusione d’amore per Emanuela Tittocchia, conduttrice e opinionista tv e recentemente naufraga all’Isola dei Famosi. Con una lettera pubblicata su un tabloid di cronaca rosa, si è scagliata contro Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island e Uomini e Donne. Reo, a detta della Tittocchia, di aver iniziato a frequentare un’altra naufraga senza prima mettere in chiaro le cose con lei.

Francesco Chiofalo, il flirt con Drusilla Gucci fa infuriare la Tittocchia

È una Emanuela Tittocchia sedotta e abbandonata quella che si è lamentata dalle pagine di DiPìù, con una lettera indirizzata a Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi e Selvaggia Roma.

Secondo quanto viene riportato, l’ex naufraga ha rivelato che i due si stavano frequentando: sarebbe stato lui stesso a contattarla, prima con un avvicinamento social, poi chiedendo il numero ad alcuni amici di lei. Da lì sarebbero iniziati a uscire e ci sarebbe anche stato del tenero tra i due.

Questo prima che Chiofalo prendesse e partisse per la Turchia assieme ad una vecchia conoscenza honduregna della Tittocchia: Drusilla Gucci. La celebre pronipote del fondatore del noto marchio, avrebbe infatti un flirt in corso con lo stesso Chiofalo: a confermarlo lui stesso tramite Instagram, riportano le fonti, dove ha scritto “Confermo, ci stiamo conoscendo!

Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella“.

Lettera di Emanuela Tittocchia a Francesco Chiofalo

Da qui la dura e tagliente lettera che l’ex naufraga ha voluto indirizzare, tramite il settimanale, al 32enne romano. “Come hai potuto farti vedere con lei senza assolutamente tenere conto dei miei sentimenti, senza darmi una spiegazione, dopo avermi fatto credere che tra noi c’era qualcosa di speciale?

” avrebbe scritto lei. Per poi continuare: “E se c’è qualcosa che non ti piaceva di me, perché non me lo hai detto guardandomi o semplicemente telefonandomi?“. Gravi accuse quelle mosse contro Chiofalo, da una Tittocchia sedotta e abbandonata: e qui non c’è prova del fuoco o falò di confronto che tenga.

