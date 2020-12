Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip provocando diversi terremoti. L’influencer ha fatto una serie di dichiarazioni scottanti su Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah, causando anche la reazione della fidanzata del fratello di Balotelli. La Roma però non ha conquistato il favore del pubblico del reality, anzi sembra sia una delle concorrenti meno gradite.

Finita in nomination, si è aperta su alcune questioni che riguardano il suo passato, di cui ha raccontato aneddoti dolorosi. A sconfessarli però è stato Francesco Chiofalo, ex dell’influencer con cui si è separato dopo la partecipazione a Temptation Island.

Selvaggia Roma: il racconto al Grande Fratello Vip

Francesco Chiofalo è durissimo sull’atteggiamento dell’ex Selvaggia Roma, che ha raccontato al Grande Fratello Vip una difficile infanzia. L’influencer ha dichiarato di non avere rapporti con il padre, il quale l’avrebbe abbandonata da piccola. “Mi ha vissuto veramente poco, lui non sa niente di me“, ha confessato Selvaggia, spiegando di essere stata cresciuta solo dalla madre, che sarebbe andata incontro anche a serie difficoltà economiche.

Il padre le avrebbe detto frasi come “Tu non sei più mia figlia” e il suo allontanamento l’avrebbe spinta su un sentiero autodistruttivo: “Mi facevo tagli, il disinteresse mi uccideva, mi logorava dentro“.

Fino a portarla a tentare il suicidio, come ammesso durante un Confessionale molto commosso. La gieffina ha poi raccontato ad Alfonso Singnorini di avere una storia molto travagliata, segnata soprattutto dalla lontananza del padre, di origine tunisina.

Francesco Chiofalo: “Dice ca***e”

La racconta in modo diverso Francesco Chiofalo, influencer e personal trainer che è stato insieme a Selvaggia Roma per 5 anni. L’ex fidanzato racconta di conoscere il padre della gieffina molto bene, e che questa avrebbe detto cose non vere.

“Il padre non l’ha mai abbandonata“, racconta durante una sessione di domande e risposte con i suoi fan su Instagram. “È vero c’era questo rapporto conflittuale dovuto al fatto che quando è diventata maggiorenne il padre volesse che andasse a lavorare o imparasse un mestiere“, spiega Chiofalo, “Lei invece raggiunta la maggiore età ha deciso di fare la cubista nelle discoteche, di andare a ballare sul cubo in mutande, e questa cosa il padre non l’ha mai mandata giù“.

Il padre “presente e premuroso”

Secondo Chiofalo questo sarebbe il motivo del “rapporto conflittuale con il padre, perché lei faceva la cubista e il padre non voleva. Lei non è mai stata abbandonata perché un padre che si arrabbia quando viene a sapere che tu vai a fare la cubista invece di lavorare o di imparare un mestiere non è l’atteggiamento di un padre che ti ha abbandonata, ma anzi di un padre presente e premuroso, che vuole bene alla figlia“. Il personal trainer racconta su Instagram che “tutte le persone che conoscono lei da piccola, tra di noi ci siamo sentiti e ci siamo detti ‘ma questa che si sta inventando?’“.

Nessuna infanzia povera

Francesco Chiofalo smentisce anche che avesse problemi economici come raccontato: “Questa è un’altra ca***a pazzesca che ha detto per fare la finta vittima. Mi viene da ridere perché è diventata una barzelletta. Nessuno dice che sguazzasse nell’oro ma è una situazione normale, non c’era la situazione da favelas, come quella che vuole far credere lei“.

Vero che sarebbe stata cresciuta dalla madre, e loro due “campavano con 1500 euro al mese“, chiarisce Chiofalo, “Quindi definire povere due persone, lei e la madre che vivevano con 1500/1800 al mese vuol dire definire poveri il 50% degli italiani, perché ci sono tantissime persone che vivono in due anche con meno soldi e hanno una vita dignitosissima.

Figuratevi che lei da adolescente aveva la macchinetta 50, non è che si parla della situazione da favelas che vuol far credere lei. Non ha mai dormito sotto un ponte, non è mai stata senza un pasto, anzi…“.

Pessimo il percorso al Grande Fratello Vip

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma si dice anche molto deluso da quanto sta uscendo della sua personalità al Grande Fratello Vip: “Come posso considerare un percorso del genere?

Sicuramente non bene, per vari motivi. Una persona che si finge una povera della favelas mentre così non è, in barba alla gente che è povera e sta male veramente. Si finge orfana di padre, che lei è stata abbandonata mentre così non è, in barba a gente che è stata male veramente perché non ha mai conosciuto i propri genitori, perché è orfana, perché è stata abbandonata… Insomma lo trovo fortemente diseducativo“.

I dubbi sul tentato suicidio

Ancora più riprovevole per Chiofalo è il racconto del tentato suicidio: “Va a dire che ha tentato il suicidio da giovane.

Insomma, è una cosa forte, c’è gente che si suicida per davvero. Lei dice che si voleva suicidare perché abbandonata dal padre, ma il padre non l’ha mai abbandonata, con me non ha mai parlato di questa cosa, in tanti anni che siamo stati insieme“.

Il personal trainer conclude: “Io non le credo, e immagino un genitore che ha perso un figlio cosa può provare sentendo una persona che dice una ca***a del genere, per consenso di pubblico, così di cattivo gusto. Io la trovo una cosa schifosa“.

