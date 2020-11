Pioggia d’accuse su Selvaggia Roma, nuovamente nel mirino di chi, nella sua narrazione al GF Vip, intravede una serie interminabile di bugie miste a verità confezionate per incassare visibilità. Prima il racconto del bacio (smentito dall’interessato) con Pierpaolo Pretelli, poi il presunto flirt con Enock (a cui è toccata la stessa sorte, con tanto di furiosa lite nella Casa di Cinecittà), stavolta la presenza di audio “compromettenti” che la vedrebbero tra Mercedesz Henger e il fidanzato Lucas Peracchi. Le rivelazioni di Biagio D’Anelli scatenano il caos.

Selvaggia Roma: spunta l’ombra di audio compromettenti

Piovono nuove accuse su Selvaggia Roma, attuale concorrente del GF Vip che, con le sue rivelazioni sui presunti flirt con Pretelli e Enock, ha destato non poco scompiglio nella Casa.

Prima l’ex velino di Striscia, poi il fratello di Balotelli hanno negato i baci raccontati dalla donna tra le mura di Cinecittà, mentre lei si è sempre detta sicura della sua versione dei fatti. Al punto da innescare una rovente discussione con la fidanzata di Enock, da lei dipinta addirittura come “cornuta” davanti alle telecamere del reality.

L’ennesima pagina di gossip arriva dalle recenti rivelazioni di Biagio D’Anelli nel salotto quotidiano di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5, dove l’orizzonte del racconto si sarebbe fatto decisamente più intricato con lo scoop su presunti audio compromettenti che incastrerebbero Selvaggia Roma. Ma non solo. Nell’affaire piomba anche il nome di Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger: i contenuti riguarderebbero proprio lui, a detta di un D’Anelli certo di aver ricevuto messaggi da chi conoscerebbe la questione.

Selvaggia Roma tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger?

Ospite a Pomeriggio 5 per parlare del caso “Selvaggia Roma, bugiarda o no?

“, Biagio D’Anelli ha servito un presunto scoop alla conduttrice. Nello specifico, questo riguarderebbe uno scambio di vocali tra Selvaggia Roma e un amico in cui verrebbe descritto il quadro di un interesse tra la donna e Lucas Peracchi, fidanzato della Henger.

“Mi è arrivato un messaggio su Instagram da una persona vicina a Selvaggia Roma in cui mi si diceva ‘Quello che ha detto Mercedesz Henger con il fidanzato è una cosa falsa (la figlia di Eva Henger sostiene che la gieffina ci abbia provato con il suo Lucas, ndr), perché io ho interagito con Selvaggia Roma e ti manderò delle prove’“.

In poche parole, D’Anelli avrebbe avuto una “soffiata” da un amico della Roma sull’esistenza di almeno 3 audio in cui emergerebbe il reciproco interesse tra Roma e Peracchi.

Nei contenuti, a detta di D’Anelli, si evincerebbe l’ipotesi di un incontro futuro in assenza di Mercedesz Henger: “Anche Lucas – ha aggiunto – sarebbe stato propenso ad incontrarla se la fidanzata non fosse rimasta a casa… Mercedesz è innamorata ed è una bravissima ragazza, è giusto metterla in guardia…“.

Il bacio con Enock: la conferma a Pomeriggio 5

La questione Roma – Peracchi continua a tenere banco proprio come quella relativa al presunto bacio tra Enock e Selvaggia Roma in discoteca. La conferma su quanto dichiarato dalla gieffina è arrivata da un amico che, ospite di Barbara d’Urso, ha detto di aver assistito alla scena.

“Io ero presente quella sera famosa del 16 luglio, e il flirt c’è stato assolutamente. Ho visto il bacio. Io e Selvaggia siamo arrivati in discoteca e a un certo punto Enock e l’amico hanno fatto cenno con la mano chiedendoci di entrare nel privé.

Si sono baciati, un bacio intenso… Enock, già da dicembre 2019, scriveva a Selvaggia…“.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU SELVAGGIA ROMA