Enock Barwuah è sempre più al centro del gossip che lo vede coinvolto con Selvaggia Roma. Il presunto bacio fra i due, avvenuto in passato, continua a tenere banco e vede immediato l’intervento della fidanzata del ragazzo. Nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, la fidanzata di Enock interviene in video-collegamento ma per lei non ci sono belle parole da parte di Selvaggia.

Enock e Selvaggia: si infiamma il gossip

Selvaggia Roma è da poco entrata al Grande Fratello Vip e ha già creato scompiglio. Non solo nell’amicizia tra Elisabetta e Pierpaolo, con conseguenti furibondi litigi con la Gregoraci, ma ha scatenato il caos anche nella vita di Enock Barwuah.

Nei giorni scorsi l’influencer romana ha raccontato a alcuni ‘Vipponi’ di aver avuto un flirt con Enock, in passato, probabilmente quando lui era già fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Le parole di Selvaggia hanno suscitato l’ira di Enock, che poche ore fa si è arreso alla disperazione con una crisi di pianto, e provocato un furioso litigio tra i due. La verità, tuttavia, non è ancora venuta a galla e non è servito neanche un successivo confronto in puntata a sbrogliare la matassa.

Lui nega ogni bacio ma ammette di averla incontrata quella sera in discoteca, lei invece è certa che i baci ci sono stati.

A questo gossip sospeso a metà si aggiunge un terzo elemento: la fidanzata del ‘Vippone’ che, questa sera, interviene in puntata in difesa del ragazzo e racconta come stanno realmente le cose.

L’intervista della fidanzata di Enock

Giorgia, la fidanzata di Enock, ha rilasciato una recente intervista in cui dice la sua su Selvaggia, il fidanzato e i loro presunti baci.

La stoccata principale, però, è rivolta proprio alla Roma: “Cerca visibilità. Io prima di essere fidanzata con Enock ero sua amica. Parlavamo un po’ di tutto, sapevo che loro due si conoscevano e che si cono scambiati messaggi. Il bacio no, non c’è stato, così come l’invito in hotel“. Tramite queste dichiarazioni Giorgia smonta tutte le verità di Selvaggia, che però scuote la testa: “Io l’unica cosa che tutti sanno, compresi i miei amici, è che non mi sono mai messa sotto riflettori per persone terze.

Detto questo, io non ho detto nessuna bugia. A me dispiace, quando lui è entrato la prima volta io nemmeno sapevo che era fidanzato“.

Selvaggia Roma all’attacco: “Sei cornuta“

Ma la sorpresa è dietro l’angolo, perché Giorgia apre un video-collegamento con Enock e il resto della Casa. Le sue parole per il fidanzato lasciano trasparire totale fiducia: “Sai che mio fido di te, non avevo nessun timore su questo. Tu non devi avere nessuna paura, non devi pentirti del tuo passato e del tuo sogno che cerchi di rincorrere. Sai che tutta la tua famiglia ti è vicina, stai facendo un percorso bellissimo“.

Poi lancia una stoccata a Selvaggia, alla quale consigli di non intromettersi e di vivere la sua esperienza al GF Vip lontana dalle ombre di presunti flirt del passato

La Roma però non ci sta e passa all’attacco di Giorgia: “Io non capisco perché pensi che io debba dire una cavolata: i messaggi ci sono stati. Quello che ho sempre detto: le pa**e sono fondamentali nella vita“. Per poi usare un termine piuttosto forte: “Ci puoi credere o non credere: il bacio c’è stato. Sei cornuta, non lo so, sta di fatto che il bacio c’è stato“.

“Di questa cosa non voglio più parlarne, quando uscirò ne parleremo“, chiosa Enock.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Enock Barwuah crolla e non si dà pace: “Ho deluso tutti”

GF Vip, Selvaggia Roma attacca Enock: scintille per il loro bacio

GF Vip, guai per Enock: lite sul bacio con Selvaggia Roma, interviene la fidanzata