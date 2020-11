Fa gola il discorso “Selvaggia Roma” dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Si può dire che sin dalla sua entrata nella casa del reality, gli equilibri al suo interno si siano mossi e non poco. Dapprima il confronto ravvicinato con Elisabetta Gregoraci, non più la “sola amica speciale” di Pretelli. Poi un trascorso, vero o presunto, con il fratello di Balotelli, Enock.

Un vero e proprio marasma che anche fuori ha generato polemiche, pettegolezzi, smentite e conferme. L’ultimo atto è stato l’attacco esterno di Mercedesz Henger che, su Instagram qualche giorno fa, ha accusato la Roma di aver messo a punto un piano pur di entrare nella casa del GF Vip, per pura virtù del pettegolezzo.

Alle pesantissime accuse della Henger però, dopo aver già risposto a quelle dell’ex Francesco Chiofalo, controbatte in esclusiva a The Social Post l’amica di Selvaggia Roma, Luce Barucchi.

Selvaggia Roma, è scompiglio al GF Vip

Sono concitati i toni quando al centro del dibattito c’è la new entry del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma. L’ex di Temptation Island, in casa da una settimana al Grande Fratello Vip, ha portato lo scompiglio nel reality trascinandosi dietro dei presunti “precedenti” con alcuni dei concorrenti di punta di quest’anno quali Pierpaolo ed Enock.

Ma se dentro la casa il clima è teso, anche fuori non è da meno. Oltre alle pesanti accuse di Francesco Chiofalo, l’ex della Roma, che è intervenuto in merito nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, si aggiungono anche le parole di Mercedesz Henger, rilasciate qualche giorno fa su Instagram.

Selvaggia Roma litiga con Elisabetta Gregoraci: cosa è successo

Mercedesz Henger attacca Selvaggia Roma

Un attacco a distanza quello di Mercedesz Henger che ha accusato la Roma di essere entrata in casa grazie ad un copione che già aveva in mente mesi e mesi fa.

Stando alle parole della Henger, la Roma in passato avrebbe cercato di contattare anche il suo fidanzato, Lucas Peracchi, fiutando la sua possibile entrata al GF Vip pur di avere “materiale” per garantirsi la sua partecipazione. “Questa Selvaggia aveva scritto anche a Lucas e a giudicare dalla sua grande entrata nella casa, non era l’unico a cui aveva scritto – tuona la Henger nelle stories – Le ho sentito lei dire ‘non voglio passare per una cosa che non sono”, ma secondo me l’unica che si sta facendo passare per quello che chiaramente è, sei lei“.

Le stories di Mercedesz Henger su Selvaggia Roma, ora concorrente al Grande Fratello Vip. Fonte: Instagram

Lite tra Enock e Selvaggia Roma per il bacio: interviene la fidanzata

Un attacco molto pesante quello della Henger che poi continua a rimarcare la presenza di un copione: “Sei entrata lì dentro non per fare il tuo percorso ma per cercare di smerdare gli altri e se le mie intuizioni sono giuste questa qui aveva pianificato tutto, non solo è entrata con un copione scritto ma è un copione che lei si è costruita proprio meticolosamente, è andata a rompere le scatole a chiunque si vociferasse sarebbe entrato nella casa cercando un’apertura per poter entrare con la scusa di rompere i cogl***i“.

Dopo Chiofalo, Luce Barucchi risponde a Mercedesz

Contattata al telefono, di fronte alle pesantissime accuse mosse dalla Henger, la risposta arriva dall’amica Luce Barucchi che non ci sta ad un attacco che a sua detta arriva senza un motivo e in un momento delicato senza che Selvaggia Roma sia messa nella possibilità di rispondere: “Di punto in bianco se ne è uscita fuori (Mercedesz Henger [NdR]) con questo discorso che Selvaggia ci avrebbe provato con il suo fidanzato, quello che mi domando io è perché?

“.

Ma la risposta alla Henger non è solo tale e si tramuta a sua volta in un attacco ben corrisposto: “Se una persona penso ci provi col mio ragazzo io le rispondo subito. Perché lei lo fa adesso quando questa persona non può difendersi? Loro due non si conoscono a detta della Henger, per quale motivo si è infilata in questo discorso?

E poi soprattutto è sempre molto brutto attaccare una donna – continua Luce Barucchi – Le donne dovrebbero essere coalizzate e invece sembra sempre che non si aspetti altro che un motivo per attaccare e massacrare, come se fossimo poi tutte delle puritane. Questa cosa è bruttissima“.

Che motivo ha Mercedesz Henger per attaccare, allora, Selvaggia?

Si è infilata nel discorso di Selvaggia di sua spontanea volontà dicendo che il suo fidanzato doveva andare al GF… pare che tutti dovessero fare sto Grande Fratello e alla fine ci è entrata Selvaggia, rosicano.

Tutti che dicono ‘ma lei chi è? lei chi è?’. Se sono lì dentro ognuno di loro avrà fatto chi più chi meno qualcosa, ben venga per chi ha fatto di più ma questo non significa sentirsi in diritto di massacrarla e metterla alla gogna.

E poi siamo persone molto carnali, amichevoli e certe volte il nostro modo di essere viene frainteso ma da ciò a dire che se per assurdo una persona che ti parla o che ti dice ‘ci vediamo domani’ ci sta provando, ce ne vuole. Provarci per me vuol dire molto altro.

Da amica di Selvaggia, visto che lei non può rispondere, cosa rispondi tu a Mercedesz?

L’unica cosa che sento di dirle è che se doveva parlare doveva farlo quando Selvaggia era fuori dalla casa. Se io avessi il dubbio che qualcuno ci prova con le mie cose non aspetto che non mi possa rispondere, il confronto lo chiedo subito. Forse sarà che sono io troppo impulsiva ma allora devo pensare che lei è una paracu*a perché lo ha fatto quando lei non poteva rispondere e quando ha trovato una scusa per poterla attaccare. Poteva aspettare che finiva tutto anche perché ora, dopo questo, magari usciranno articoli e Selvaggia oltre a non potersi difendere li vedrà per l’ennesima volta in puntata, vedrà un’altra persona che da fuori la sta attaccando e già non è un momento facile lì dentro, diventa proprio un gioco al massacro contro una ragazza.

Non mi piace la guerra fra donne, non capisco davvero il perché.

Tu c’eri la sera del famoso e presunto bacio-non-bacio a Pierpaolo Pretelli?

No, io non c’ero perché Selvaggia l’ho conosciuta dopo e me l’ha raccontato. Ma poi perché negare due baci… non ha senso. Se è successo è successo, dillo e basta, non hai (Pretelli [NdR) ammazzato nessuno.

Selvaggia l’ho conosciuta ad agosto, ho vissuto con lei 12 giorni e ho conosciuto di lei quella parte che fatica a venir fuori. L’ho conosciuta per com’è dentro e per le persone che hanno sofferto e che soffrono ancora non è facile farsi vedere per quel che si è per paura di altre fregature, ci si mette una corazza e lei ce l’ha ma è una ragazza davvero dolcissima.

Quanto al presunto trascorso-non-trascorso con Enock?

Anche questa cosa prima non era successa, poi è successa, prima i messaggi c’erano stati poi non più. Nemmeno Enock è stato chiaro in questo così come Pierpaolo che prima l’ha baciata, poi non l’ha baciata.

Lei ha avuto sempre e solo una versione dall’inizio alla fine.

Tu che la conosci, come sta vivendo questa esperienza al Grande Fratello Vip?

Secondo me non la sta vivendo bene. Può far vedere di essere forte ma io l’ho vissuta, l’ho vista piangere, ci siamo raccontate cose del passato molto pesanti, è una ragazza d’oro col cuore grandissimo.

