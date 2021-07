Dayane Mello ha voluto fare un regalo molto importante alla sua famiglia. La showgirl è riuscita a tornare in Brasile dopo mesi di assenza e ha voluto mostrare ai suoi fan l’ultimo acquisto fatto pensando ai desideri dei suoi cari. L’ex concorrente del Gf Vip ha comprato la casa in cui aveva vissuto il fratello Lucas, scomparso tragicamente durante la sua permanenza all’interno del reality di Canale 5.

Dayane Mello torna in Brasile dopo una lunga assenza

Dayane Mello ha vissuto l’ultimo anno lontana dalla sua famiglia brasiliana. La modella è stata costretta a rimanere in Italia non solo per via del Covid, ma anche perché ha trascorso molti mesi all’interno della casa del Grande Fratello.

Come in molti ricorderanno, la sua partecipazione al reality era stata resa particolarmente difficile da un episodio molto grave, la morte del fratello Lucas. È stato proprio pensando a lui che Dayane ha voluto fare un regalo ai suoi cari ora che è tornata nel suo Paese d’origine.

Dayane Mello rivela: “Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia”

L’ultima volta che Dayane si era recata in Brasile suo fratello Lucas era ancora in vita e la possibilità che un evento improvviso potesse strapparlo per sempre dall’affetto della sua famiglia era inimmaginabile.

In questi mesi, la modella ha dovuto affrontare non solo la sua morte, ma anche quella di sua madre Ivone Dos Santos, che ha perso la sua battaglia contro il tumore. Dopo il dolore provato nell’ultimo periodo, la Mello è riuscita a volare verso il suo Brasile e qui ha condiviso con i fan un momento molto importante. Dayane ha deciso di acquistare per la sua famiglia una casa alla quale proprio il fratello era molto legato e l’ha mostrata fra le sue storie di Instagram.

“Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno” ha spiegato ai suoi follower pubblicando le foto dell’abitazione immersa nel verde.

“Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola” ha poi spiegato rendendo nota l’importanza del posto scelto per l’importante acquisto. “Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile” ha infine ammesso, contenta di aver regalato ai suoi cari proprio quell’abitazione.

Dayane Mello ringrazia la famiglia e pensa al fratello

Ribadendo la sua immensa felicità per essere riuscita ad acquistare proprio l’abitazione che il fratello amava tanto, Dayane ha voluto ringraziare i suoi cari.

“Grazie alla mia famiglia di esistere e guidarmi” ha scritto infatti la modella. “Grazie fratello mio per esserti preso cura di me e di tutto ciò che mi circonda sempre, sei il miglior fratello del mondo. Te amo” ha aggiunto, non chiarendo a quale fratello volesse riferirsi, ma parlando probabilmente proprio di Lucas.

Quest’ultimo era l’unico fratello di Dayane nato dalla relazione del padre con un’altra donna. Al suo fianco resta oggi Juliano, nato come lei dalla relazione fra il padre e la madre Ivone.

Approfondisci

Dayane Mello a Mykonos insieme al nuovo fidanzato Andrea Turino. Le foto nella romantica location

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò insieme dopo il lutto che ha colpito la modella: “Ti amo”