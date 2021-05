La madre di Dayane Mello, Ivone Dos Santos, è morta in queste ultime ore, dopo la lotta contro un tumore. Un grave lutto si abbatte ancora una volta sulla modella brasiliana che aveva già perso il fratello Lucas, venuto a mancare a causa di un incidente. L’ex gieffina comunica la tragica notizia ai fan su Instagram, con una dedica a sua madre.

Un secondo terribile lutto per Dayane Mello: morta la madre

Il rapporto tra Dayane Mello e la madre brasiliana è sempre stato travagliato. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, spesso la modella aveva raccontato di essersi sentita abbandonata dalla madre ma una volta fuori dalla casa le due si erano riappacificate.

Dopo aver appreso della sua morte, Dayane Mello ha deciso di farlo sapere ai fan su Instagram, con una profonda dedica a sua madre: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori“.

Il perdono per la madre Ivone Dos Santos

“Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore“, continua la modella, “Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente.

Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono“.

Dayane Mello rifiuta le donazioni per la madre

Dayane aveva appreso da pochi giorni che la madre era malata di cancro e lo aveva annunciato ai fan sui social.

A questa notizia, i suoi follower hanno cominciato a raccogliere donazioni per aiutare la modella ma lei, sebbene molto grata di questo gesto, ha rifiutato le donazioni spiegando: “Ci sono persone che hanno bisogno più di me di aiuto. Concentriamoci sulle persone che hanno bisogno di cibo, medicine e tanto amore. Grazie per tutto l’amore che ricevo da voi, vi amo“.

Dayane Mello e il lutto del fratello durante il Grande Fratello

Qualche settimana dopo essere stata nominata seconda finalista del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha sofferto un altro grave lutto, venendo a sapere dalla produzione, in confessionale, che suo fratello Lucas era morto a causa di un incidente stradale, a soli 27 anni.

In seguito alla tragica notizia, i concorrenti hanno minacciato il GF Vip di abbandonare in massa e lasciare la vittoria alla modella, ma non è stato possibile stravolgere il regolamento del programma. La Mello ha affrontato il lutto insieme ai suoi coinquilini che si sono stretti a lei con grande affetto.