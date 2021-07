Martedì 13 luglio 2021 il canale di Rai 2 continua a proporre in prima tv assoluta, i casi avventurosi di una detective nipote d’arte. I casi della giovane Miss Fisher – Scuola di cucina con delitto torna in onda alle ore 21:20, quando la giovane detective Miss Peregrine Fisher nell’ultimo episodio sarà alle prese con caso nuovo di zecca da risolvere nel contesto di una scuola di alta cucina. Le anticipazioni del quarto appuntamento con Miss Fisher su Rai2.

I casi della giovane Miss Fisher: la giovane detective nipote d’arte

Martedì 15 luglio 2021 Rai2 continua a trasmettere per la prima volta assoluta in televisione in Italia il ciclo di telefilm de I casi della giovane Miss Fisher con Geraldine Hakewill nei panni della giovane ed intraprendete protagonista.

L’inizio sarà come sempre a partire dalle ore 21:20 su Rai2 quando andrà in onda il quarto ed ultimo episodio della serie di telefilm, considerata uno spin-off della serie Miss Fisher – Delitti e Misteri. Si porta così al termine la messa in onda della prima stagione che ha saputo coinvolgere i telespettatori della televisione pubblica.

La nuova collana di telefilm ha seguito le vicende di Peregrine Fisher, la nipote della più nota Phryne Fisher.

Quest’ultimo personaggio è nato dalla penna della scrittrice australiana Kerry Greenwood che ha ottenuto un grande successo grazie ai libri dedicate alle sue avventure e che ora passano il testimone alla nipote che ne segue le orme.

I casi della giovane Miss Fisher – Il laboratorio dei segreti: le anticipazioni della trama del quarto episodio

Le vicende di questo episodio ruotano intorno ad una rinomata scuola internazionale di cucina dve avviene un omicidio che porterà a galla tanti segreti nascosti sotto i fornelli. Miss Peregrine si troverà di fronte a degli intrecci che vanno al di là dell’omicidio e vedono coinvolti i vertici della scuola in alcuni casi di corruzione che vedono coinvolto anche James.