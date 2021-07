Can Yaman e la sua soap turca tornano con l’appuntamento in prima serata, per la gioia degli spettatori di Canale5 sempre impazienti di rivedere Can Yaman e gli altri interpreti. Mr. Wrong – Lezioni d’amore torna in televisione martedì 13 luglio alle ore 21:30 circa con una nuova puntata. Ecco la trama dell’episodio della soap con Can Yaman.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, torna in onda Can Yaman

I numerosi fan di Can Yaman hanno registrato per bene il cambio di programmazione della soap con le gesta del loro beniamino. Infatti dopo il cambio di giorno, i telespettatori di Canale5 hanno segnato in rosso nel calendario l’appuntamento del martedì in prima serata, dovendo però riunuciare a quello giornaliero che li stava accompagnando da fine maggio.

Il 13 luglio 2021 sta infatti per arrivare una nuova puntata di Mr.Wrong – Lezioni d’amore quando andranno in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta italiana che cerchiamo di anticiparvi con qualche piccolo spoiler riportandovi nelle prossime righe la trama di quello che si vedrà sui teleschermi.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: la puntata

Nello specifico vedremo Ezgi che finirà in prigione per il piano architettato da Tolga e Serdar che la accusano di aver messo in atto una frode aziendale.

Serdar e Tlga però si accusano a vicenda per le responsabilità del piano, includendo anche Irem come complice di Ezgi.

Ozgur cerca di porre rimedio alla situazione e nel tentativo di stare vicino alla sua donna si auto accuserà per passare la notte insieme in prigione. Così Serdar farà finta di pentirsi e ritirerà le accuse nei loro confronti, facendo cadere la responsabilità totale del fattaccio ad Irem e cercando di emergere come l’uomo che ha salvato il tutto per poter riconquistare Ezgi. Il piano contorto e diabolico dell’uomo continuerà con alcuni danni al locale di Ozgur che si sentirà messo alle strette.

Ozgur sarà una furia e cercherà di capire chi c’è dietro quando finalmente arriva a fare uno più uno vedendo Serdar in compagnia di Ezgi mentre cerca di convincerla che dietro tutto questo piano ci sia Tolga.