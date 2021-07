Veronica Ciardi è nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello e non solo: le cronache rosa si sono occupate di lei anche per la favola d’amore con il calciatore azzurro Federico Bernardeschi, diventato suo marito nel 2021, 48 ore dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio.

Chi è Veronica Ciardi, moglie di Federico Bernardeschi

Classe 1985, nata a Roma sotto il segno del Cancro, il 13 luglio, Veronica Ciardi è diventata un volto noto del piccolo schermo grazie alla partecipazione al famoso reality show, gieffina dell’edizione del 2010. Nella scheda di presentazione per il format, una breve biografia in cui emerge un ritratto del suo passato: “Impiegata in una scuola materna durante l’anno scolastico e ragazza immagine sulla riviera romagnola d’estate, (…).

è molto fragile ed emotiva e, sin dall’infanzia, ha dovuto superare non poche difficoltà che le hanno fatto creare questa sorta di corazza“. Dopo l’avventura nel programma, ha lavorato come inviata per Pomeriggio 5.

Veronica Ciardi al Grande Fratello

Tra le mura della casa del Grande Fratello 10, Veronica Ciardi è stata tra le grandi protagoniste del reality, carattere forte e audace che è riuscito a emergere in quella edizione.

Il pubblico del reality ricorderà le dinamiche (anche sentimentali) instaurate con alcuni dei concorrenti come Mauro Marin e Sarah Nile. Dopo l’esperienza nella trasmissione, Veronica Ciardi ha ottenuto anche qualche piccolo ruolo come attrice prima di scegliere una vita al riparo dai riflettori della televisione.

Veronica Ciardi: la vita privata e la storia d’amore con Federico Bernardeschi

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sono sposati il 13 luglio 2021, nel giorno del compleanno dell’ex gieffina. Una festa doppia, dunque, anzi tripla per la coppia di sposi, che oltre alle nozze hanno celebrato il compleanno e… il trionfo della Nazionale italiana agli Europei contro l’Inghilterra!

Le immagini del matrimonio hanno fatto il giro del web, attesissime dai fan del calciatore e della sua splendida compagna di vita.

La storia d’amore tra il giocatore e moglie è iniziata nel 2016 a Formentera. Dalla loro unione è nata una figlia, Deva, e nel 2019 la coppia avrebbe attraversato una parentesi critica per poi risolvere tutto e arrivare all’altare. Le nozze si sono tenute nel Duomo di Carrara, città d’origine di Bernardeschi.