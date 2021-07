Ieri pomeriggio, il neocampione d’Europa Federico Bernardeschi ha sposato la sua fidanzata Veronica Ciardi. Il matrimonio della coppia è stato seguito con grande entusiasmo da parte dei fan di entrambi, che a quanto pare hanno notato un’inaspettata assenza fra gli invitati della moglie del calciatore. L’ex concorrente del Grande Fratello sembrerebbe infatti non aver invitato l’amica Sarah Nile, conosciuta in occasione della sua partecipazione al reality.

Veronica Ciardi si sposa con Federico Bernardeschi: assente Sara Nile

Nel tardo pomeriggio di ieri Federico Bernardeschi è stato protagonista dell’ennesimo evento speciale degli ultimi giorni: il suo matrimonio.

Il calciatore della nazionale è convolato a nozze con la fidanzata Veronica Ciardi, nel duomo di Carrara. Lei è nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello, dove aveva stretto amicizia con un’altra concorrente Sarah Nile.

Dopo la loro esperienza nel reality, avvenuta nel 2010, le due avevano continuato a frequentarsi e in molti si sarebbero aspettati di vederle insieme anche ieri. Veronica Ciardi però sembrerebbe aver voluto “tagliare i rapporti” in modo netto, decidendo di non invitare l’ex gieffina al suo matrimonio.

Delusa, la Nile ha affidato alle se stories di Instagram un lungo sfogo.

Sarah Nile sul matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: lo sfogo

Dopo aver notato la sua assenza fra gli invitati al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, molti follower di Sarah Nile le hanno scritto in privato, chiedendole cosa fosse successo fra lei e la storica amica. “In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica” ha iniziato Sarah fra le sue stories.

“Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo” ha ammesso, facendo luce sulla situazione.

“Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto– ha continuato- troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…”.

Sarah Nile, la verità sull’amicizia con Veronica Ciardi

Di fronte al mancato invito al matrimonio di Veronica Ciardi, Sarah Nile ha deciso di dare voce a quanto sembrerebbe aver taciuto a lungo. “Ritengo sia giusto spendere due parole, soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere, a voler capire” ha annunciato nella seconda storia dedicata all’argomento.

“In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi, tenuti insieme da un filo che fino ad oggi – almeno da parte mia – non si era mai spezzato” ha rivelato.

“Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti” ha continuato, non volendo negare del tutto l’affetto provato per la Ciardi.

Sarah Nile su Veronica Ciardi: “Metto un punto”

Sarah ha lasciato intendere che il loro rapporto sia stato segnato da confronti non sempre semplici. “Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato…” ha spiegato alludendo probabilmente ai reali motivi delle loro tensioni passate.

“Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti– ha affermato- vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili”. “Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui” ha concluso sicura, non mostrandosi aperta a futuri chiarimenti.

Sarah Nile rivela il motivo della sua assenza alle nozze di Veronica Cairdi e Federico Bernardeschi

Fonte: Instagram

Sarah Nile “chiude” con Veronica Ciardi l’ultimo messaggio

Per far sapere ai suoi follower quanto le sue intenzioni di concludere il rapporto d’amicizia con Veronica Ciardi fossero reali, Sarah Nile ha voluto condividere con loro l’ultimo messaggio inviato all’amica mentre lei festeggiava il tanto discusso matrimonio.

“Questa volta non andrò via in silenzio– si legge- questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre” . “Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa” ha ammesso la Nile.

“Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti– ha tuonato sicura- Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie”. “Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita” ha infine concluso, chiedendo di troncare il loro rapporto.

L’ultimo messaggio di Sarah Nile a Veronica Ciardi

Fonte: Instagram

Sarah Nile, il pensiero su Veronica Ciardi dopo la delusione

Attualmente Veronica Ciardi non ha risposto pubblicamente alle accuse avanzate da Sarah Nile. La moglie di Bernardeschi è su Instagram con un profilo privato, dunque difficilmente vedremo comparire una risposta pubblica sul social. La Nile ha invece continuato a rispondere ai dubbi sulla sua amicizia con la Ciardi fino a poche ore fa. A chi le ha chiesto perchè non fosse stata invitata, lei ha ribadito con tono infastidito: “Perchè non tutti purtroppo hanno l’intelligenza e l’apertura mentale che ha la mia famiglia ed io”.

Sarah ha inoltre fatto sapere di aver invitato Veronica Ciardi al suo matrimonio, avvenuto qualche tempo fa. “Ovviamente (per me) sì!” ha risposto alla follower che le ha domandato come si fosse comportata in occasione delle sue nozze. La Nile ha inoltre pubblicando una foto di quel giorno speciale, in cui lei appare abbracciata a quella che ormai sembra essere un’ “ex” amica.