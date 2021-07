Rai1 nella prima serata di mercoledì 14 luglio 2021 propone un grande ritorno per gli amanti della cultura e della scienza. Il programma Superquark fa il suo debutto in questa estate a partire dalle ore 21:20 circa, quando il padrone di casa sarà come sempre l’amato ed apprezzato presentatore Piero Angela.

Piero Angela conduce Superquark: la nuova edizione da oggi mercoledì 14 luglio 2021

Torna in televisione per una nuova edizione Superquark, il più popolare programma televisivo di scienza, natura, tecnologia e cultura con la prima puntata di oggi mercoledì 14 luglio 2021. Piero Angela ci terrà compagnia per la 27esima stagione dello show e lo farà con 7 nuove puntate che andranno in onda con il consueto appuntamento del mercoledì sera, anche se come sempre la Rai potrebbe effettuare degli aggiustamenti in corsa.

Saranno 7 appuntamenti che vedranno la formula tradizionale e di successo del format che sarà composto nuovamente da i precisi e dettagliati servizi, le puntuali grafiche, le interessanti rubriche e gli approfondimenti con i graditi ospiti che faranno compagnia a Piero Angela in studio o con i loro interventi in collegamento mentre poi non mancherà il consueto filmato naturalistico che di solito apre le puntate.

Superquark: cosa vedremo in onda

Superquark darà l’occasione agli interessati spettatori di godere nel corso di questa edizione servizio di grande qualità che vedranno il conduttore svelarci il Museo Archeologico Nazionale di Napoli o ancora il racconto di una sensazionale scoperta che riguarda l’uomo di Neanderthal e che è stata fatta nella grotta del Circeo. E ancora Piero Angela ci condurrà tra le meraviglie archeologiche di una poco conosciuta Ostia antica e non mancheranno nemmeno gli approfondimenti costanti sulla pandemia che stiamo attraversando e sul mondo dei virus in generale.

Appuntamento dunque con la prima puntata di Superquark fissato per mercoledì 14 luglio 2021.