Brutto periodo per Clio Zammatteo, meglio nota al grande pubblico soprattutto femminile come Clio Make Up. Dal suo account Instagram, la celebre truccatrice ha rivelato la malattia di un suo animale cui è molto legata, recentemente scoperta dalla famiglia. In lacrime, la 38enne ha raccontato come sono andate le cose e ringraziato i fan per la vicinanza.

Clio Make Up, uno dei gatti è malato: lei non trattiene le lacrime

Si è affidata ai social per sfogare il dolore e la frustrazione che chi ha avuto a che fare con situazioni del genere potrà senz’altro capire, come ha detto lei stessa. Clio Make Up, rientrata l’anno scorso da New York assieme alla famiglia, ha da poco scoperto che uno dei suoi gatti, salvato 11 anni fa nella Grande Mela, ha un tumore.

In alcune storie Instagram, ha detto: “Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile“.

La truccatrice diventata popolare grazie alla rete, ha poi confessato di sentirsi particolarmente in colpa: “Mi sento una m**rda per non averlo capito prima, è stato Claudio [Midolo, il marito ndr] oggi a dirmi ‘portiamolo dal veterinario che mi sembra dimagrito’. Io ho sempre pensato che è magro di costituzione. Prendiamo quello che c’è da prendere…“.

Clio Make Up: “Gli abbiamo regalato qualche giorno in più”

Il giorno dopo la notizia che ha colpito emotivamente Clio Zammatteo e la famiglia, la stessa ha condiviso altri video in cui rivela: “Siamo tornati dal veterinario. Non sono voluta entrare troppo nel dettaglio, so che ha un tumore. Il veterinario ha detto che se non l’avessimo portato sarebbe morto durante la notte… Gli abbiamo regalato qualche giorno in più“.

Ai follower, ha voluto dire di aver ricevuto molti messaggi di vicinanza e sostegno, da parte di persone che hanno vissuto le sue stesse emozioni in questo momento.

Non solo positivi, però: qualcuno le ha detto che sarebbero lacrime e dolore fuori luogo perché non rivolte verso una persona, ma la stessa Clio ha ribattuto che dopo 10 anni, il gatto era entrato a far parte della famiglia. “É la prima volta che sto per perdere un animale che ha vissuto tanto con me. Molti di voi l’hanno provato e mi sento meno sola“.