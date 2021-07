Marco Verratti è tornato a Parigi dopo il successo della nazionale ai Campionati europei di calcio. Il calciatore ha salutato i compagni di squadra per prendere parte a un altro importante evento: il suo matrimonio. Oggi il centrocampista dirà “sì” alla sua fidanzata Jessica Aïdi.

Marco Verratti pronto alle nozze: addio al celibato a Parigi

Dopo aver alzato la coppa a Wembley ed essere stato ricevuto dalle massime cariche dello Stato a Roma, Marco Verratti ha fatto ritorno a Parigi. Il motivo del suo rientro nella capitale francese non è legato alla ripresa degli allenamenti con il Paris Saint-Germain, ma a un evento di tutt’altro tipo.

Oggi Verratti convolerà a nozze con Jessica Aïdi, sua fidanzata da circa due anni. Il suo è il secondo matrimonio di un “azzurro” dopo la vittoria agli Europei. Due giorni fa è stato infatti il turno di Federico Bernardeschi, che ha sposato la fidanzata Veronica Ciardi.

Prima di raggiungere l’altare però, il calciatore ha festeggiato il suo addio al celibato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’occasione, il calciatore ha organizzato una cena nel suo ristorante parigino preferito “Giusè Trattoria”, di cui è comproprietario. Verratti ha voluto a fianco a sé alcuni amici storici, tra cui anche Ezequiel Lavezzi, e ha richiesto anche la partecipazione della soprano sudafricana Pretty Yende, che ha cantato per loro.

Marco Verratti si sposa: la cerimonia e la festa

Le nozze di Marco Verratti e Jessica Aïdi saranno celebrate nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi. I festeggiamenti sembrerebbero essersi aperti già ieri sera, con una cena di benvenuto all’Hotel Crillon, a Place de la Concorde. Ad allietare la sera vi sono stati anche i tradizionali fuochi d’artificio previsti per la festa nazionale francese in memoria della Presa della Bastiglia e della Festa della Federazione.

Questa sera, il “sì” degli sposi sarà seguito da una cela di gala. A quanto pare, la cena prevederà un menù misto italiano e francese, con tante bollicine, canti e balli. Gli invitati alle nozze saranno sottoposti a tampone, per evitare spiacevoli inconvenienti.

Marco Verratti si sposa: gli invitati alle nozze

Fra gli invitati al matrimonio ci sono anche Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, amici di Verratti e suoi compagni nell’ultima fatica con la nazionale italiana di calcio. A questi si uniranno anche il già citato Lavezzi, Javier Pastore e molti altri amici.

Non dovrebbero mancare anche i figli di Verratti, Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio con Laura Zazzara. La coppia si è lasciata nel 2019, ma sembrerebbe essere rimasta in buoni rapporti.

Marco Verratti e Jessica Aidi: la proposta di matrimonio

Il matrimonio, che avrà luogo oggi, arriva circa 7 mesi dopo la romantica proposta di Verratti alla sua Jessica. Il calciatore aveva chiesto la mano della modella in Marocco, nel deserto, dove aveva fatto allestire un romantico scenario con tanto di candele e dediche d’amore.

Sui profili social di entrambi appaiono spesso scatti di coppia accompagnati da dolci messaggi e nell’ultimo periodo Jessica ha supportato Marco e la sua squadra ai nazionali.

La modella ha pubblicato molte fotografie in cui indossa la maglia degli azzurri e si è recata allo stadio per assistere alle partite del futuro marito, tifando entusiasta per lui.