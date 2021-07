Voluminosi ricci castani, occhi castani, fisico statuario, Jessica Aidi è la Venere che ha fatto perdere la testa a Marco Verratti. Il calciatore del Paris Saint-Germain, impegnato in questi giorni con la Nazionale agli Europei 2020, ha lasciato moglie e figli per la modella francese 29enne che lo ha letteralmente stregato. Scopriamo tutto su di lei.

Jessica Aidi: da cameriera a modella

Jessica Aidi è nata a Montpellier l’11 luglio 1992, dunque compirà a breve 29 anni. La sua bellezza non passa certo inosservata e, infatti, si è sempre distinta come modella sfilando per celebri passerelle e prestando la sua immagine a importanti riviste come Sports Illustrated e Elle.

Tutto è iniziato con la famosa agenzia Next Model Management, con sede a New York, che ha notato Jessica e l’ha lanciata nel mondo della moda. Di recente, Jessica Aidi ha inoltre fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo indossando i panni di una booker nel reality show Les Marseillais à Dubai. Nel noto programma francese si occupava di gestire gli appuntamenti, i fitting, i casting e i servizi fotografici dei modelli concorrenti. Avvenente modella, ma anche cameriera, Jessica Aidi ha lavorato in un bar di Parigi per mantenersi e pare che proprio lì abbia incontrato l’amore, il centrocampista Marco Verratti.

Jessica Aidi e Marco Verratti: il colpo di fulmine

Tra Jessica Aidi e Marco Verratti è stato amore a prima vista. Dopo averla conosciuta nel bar in cui lavorava, Marco se ne è totalmente innamorato. Da qui la decisione di lasciare la sua storica fiamma, Laura Zazzara, dal cui matrimonio aveva avuto due figli, Tommaso e Andrea, e iniziare una nuova relazione con la modella francese. I due sono stati più volte paparazzati insieme, ma l’ufficialità della loro storia è arrivata solo durante il Gran Premio di Montecarlo del 2019.

Jessica e Marco: il “Sì” a Marrakech

Sul finire del 2020 poi il centrocampista italiano ha fatto il grande passo, facendole la fatidica domanda in una location da sogno. Marco e Jessica erano in vacanza a Marrakech quando Marco le ha chiesto di diventare sua moglie: sullo sfondo le loro iniziali disegnate con il fuoco e un cuore. Su Instagram uno scatto pubblicato sul feed di lei ritrae il romantico momento e Jessica ammette: “Non avrei mai potuto immaginare che il 2020 potesse finire con una nota così bella”.