Dopo l’esordio positivo su Canale5 di venerdì 25 giugno, la nuova fiction che va in onda sull’ammiraglia di casa Mediaset continua la sua trasmissione con il quarto appuntamento. Masantonio – Sezione scomparsi torna venerdì 16 luglio 2021 nuovamente con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista e Claudia Pandolfi nei panni di una sua cara amica. Tutto sulla trama della quarta puntata.

Alessandro Preziosi è Elio Masantonio: il nuovo detective di Canale 5

L’appuntamento con la quarta puntata della nuova fiction di Canale 5 dal titolo Masantonio – Sezione scomparsi è fissato in calendario per venerdì 16 luglio 2021, quando alle 21:30 circa andrà in onda un nuovo episodio.

La serie sta tenendo attenti i telespettatori grazie ad un misterioso poliziesco dove la fa da padrone la figura carismatica e tanto enigmatica del suo protagonista. Elio Masantonio è infatti un ex poliziotto ormai in pensione che si dedica a districare casi di sparizioni iniziando a fare il detective per conto proprio contando sulla sua esperienza da scomparso. Alessandro Preziosi è dunque Elio, un uomo che non tutti capiscono ed amano ma che se decide di fare una cosa la porta al termine anche e soprattutto per il bene degli altri perché ha passato le stesse cose.

Masantonio – Sezione scomparsi: le anticipazioni della trama di venerdì 16 luglio 2021

Nel quarto appuntamento con Elio Masantonio vedremo Riva e l’ex poliziotto lavorare parallelamente su due misteriosi casi di sparizione. Il primo riguarderà un mito di Riva, l’ex calciatore della Sampdoria e suo mito Garnera, che arrivato in città per un evento finirà per scomparire nel nulla senza lasciare tracce.

Masantonio sarà invece alle prese con la sparizione di Margherita, una donna affetta da Alzheimer. Messosi subito sulle sue tracce scoprirà che il suo caso sarà inaspettatamente collegato con quello dell’ex calciatore che sembra ascondere un passato alquanto tenebroso e pieno di crimini.

Dopo aver districato questa doppia pista intrecciata Elio cercherà di risolvere un altro caso che riguarda un giovane ragazzo di nome Luca. Fidanzato con una ragazza musulmana, il giovane si era avvicinato anche alla religione della compagna per poi svanire nel nulla. Ci penserà Masantonio a chiarire il tutto.