In vista della prossima puntata di Temptation Island, che andrà in onda lunedì 19 luglio, cresce l’attenzione per quella che potrebbe essere la prossima coppia a richiedere il confronto di fronte al falò. Da quanto è emerso nel corso dell’ultima puntata, Floriana e Federico potrebbero presto ritrovarsi a discutere faccia a faccia di quanto sta succedendo al loro rapporto. Lei è rimasta particolarmente amareggiata in seguito ad alcune dichiarazioni del fidanzato.

Temptation Island: Floriana e Federico sempre più distanti

Floriana e Federico sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island.

21 anni lei e 34 lui, i due fidanzati sono entrati nel reality per via di alcuni problemi di freddezza, nonostante lui non fosse del tutto d’accordo. Federico si era infatti detto molto sicuro dei suoi sentimenti, ma da quando è entrato nel villaggio dei ragazzi è apparso ogni giorno più vicino alla “tentatrice” Vincenza. “Gli faccio schifo e non gli piaccio più” ha affermato la sua fidanzata preoccupata nel vederlo ballare con lei qualche tempo fa.

Ora però nuove immagini alimentano i dubbi sul loro rapporto. Alcuni filmati visti da Floriana nel corso dell’ultimo falò l’hanno fatta preoccupare non poco.

Lui si è infatti confidato con la single alla quale si è legato nel villaggio, parlando dell’intimità con la fidanzata e criticando i suoi modi di fare.

Temptation Island Federico mette in discussione l’amore di Floriana

Proprio mentre parlava con Vincenza di ciò che avviene ogni sera quando lui e Floriana si coricano per dormire, Federico ha descritto con toni molto negativi un’abitudine della sua ragazza. “Lei quando dice ‘Ti amo’, lo dice sempre la sera e basta. Secondo me è una fissazione sua” ha commentato sicuro. “A me non piace ‘sta cosa perché uno lo deve dire quando se lo sente– ha spiegato Federico- invece gli devo rispondere pure io, perché se non gli rispondo mi dice ‘e che fai?

Non mi ami?’”.

“Prima di mangiare due baci, prima di andare a letto ‘buonanotte, ti amo’- ha continuato- lei ha tutta la giornata programmata”.

Temptation Island Federico su Floriana: “Bacio più il cane che lei”

Sempre più in vena di confidenze e commenti maligni, Federico ha rivelato alla single che Floriana sarebbe “assente pure con il cane”. “Il cane va da lei e lei dice ‘levati’. Il cane è sul divano e lei dice ‘spostati’. Io prendo il cane e me lo metto accanto io, io il cane me lo bacio tutto, tutto il tempo me lo bacio.

Mi bacio più il cane che lei” ha dichiarato senza freni.

“Mamma mia, ma un po’ respiri?” gli ha domandato la single, stupita dal suo racconto. “Sì, all’aria aperta” ha risposto lui, che ha continuato poi a trascorrere tutta la serata con lei.

Temptation Island Floriana reagisce alle parole di Federico

Floriana, che ha visto il comportamento del suo fidanzato nei video mostrati da Filippo Bisciglia, non ha potuto astenersi dal commentare amareggiata. “Io lo lascio!” ha dichiarato. “Io mi devo fare una famiglia con questo?” ha aggiunto dispiaciuta. “Lui non ci sta pensando a me, lui ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo la sua storiella” ha poi concluso senza parole e scoppiando a piangere.

“Lui sta sempre attaccato a questa ragazza” ha osservato fra le lacrime, ripetendo di non poter pensare di costruire una famiglia con lui.

“Mi faccio sempre del male da sola e non va nemmeno bene” ha dichiarato, riflettendo sulla possibilità di richiedere un falò di confronto con il fidanzato. “Per come sono adesso già io lo chiamerei, già questo non lo accetto” ha aggiunto, mentre le altre ragazze le suggerivano di attendere. “Che io piango lui non se lo merita proprio– ha spiegato- se non ha le p***e di lasciarmi lui lo faccio io”.

