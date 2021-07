Disavventura in spiaggia per Giulia Provvedi, una delle due sorelle del duo musicale e televisivo Le Donatella. Sul suo canale Instagram, mostra un curioso backstage di un video decisamente finito male: mentre stava girando, è caduta e si è spaccata un dente. La Provvedi, tuttavia, ha preso tutto con ironia.

Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi: la caduta le spacca un dente

Anche alle celebrità dei social, a volte, non riesce proprio tutto tutto. Ne sa qualcosa Giulia Provvedi, vincitrice assieme alla sorella Silvia dell’edizione 2015 dell‘Isola dei Famosi dopo essere emerse come duo Le Donatella a X-Factor 6 del 2012.

Sul profilo Instagram, che conta 1,4 milioni di follower, ha pubblicato un video che invece di mostra quello che fino a qualche anno fa nel mondo della rete sarebbe stato definito “un epic fail”. Giulia corre per il bagnasciuga con una bottiglia in mano, saltella e fa pose particolarmente goffe. Quindi, fa per prendere un sorso dalla stessa bottiglia e cade.

Nel video, si vede Giulia Provvedi crollare a terra proprio mentre ha la bottiglia vicino alle labbra: dopo la caduta, si tocca porta la mano alla bocca. Quindi, è la stessa a mostrare i “risultati”: Giulia si è spaccata un dente, uno degli incisivi.

Tante le risate tra i commenti al video, specie perché lei stessa scrive ci scherza sopra dicendo: “La mia situazione sentimentale del 2021 in un video“.

Guarda il video

Silvia Provvedi tra la nipote Nicole e la fine della storia con Gollini

Se l’attuale presente sentimentale, a quanto scrive, è fatto di cadute e denti spezzati, lo si deve anche alla fine della sua storia con Pierluigi Gollini. Pochi mesi fa sembrava che tra Giulia Provvedi e il portiere dell’Atalanta si fossero riavvicinati, ma ora la Donatella sembra per conto proprio. Assieme a lei in vacanza nessun uomo in vista, ma la nipote Nicole, figlia della sorella Silvia.

In alcune foto pubblicate sul suo profilo, la zia mostra orgogliosa la bambina che ha da poco compiuto un anno.