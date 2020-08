La neo mamma Silvia Provvedi è piena d’amore per la figlia Nicole. Come ha dimostrato con numerose foto e dediche nel recente periodo, una delle gemelle del duo Donatella ha ribadito il concetto con un nuovo messaggio per la piccola creatura, nata 2 mesi fa dal rapporto con Giorgio De Stefano, nel frattempo però finito in carcere.

Il messaggio di Silvia Provvedi alla figlia Nicole

Come già aveva fatto un mese fa per festeggiare i primi 30 giorni al mondo di Nicole, Silvia Provvedi ha affidato ad Instagram il suo dolce pensiero per la figlia.

Allora, aveva scritto “1 mese di te… l’amore più grande che tutta la famiglia potesse provare. Auguri amore nostro sei unica. Ti amiamo follemente“. Stessa dolcezza e profondità anche per questo secondo piccolo traguardo, come la manina di Nicole che si vede nella foto pubblicata dalla Donatella Silvia Provvedi.

“A te che mi hai donato la gioia più grande che potessi desiderare, a te che con un solo sguardo sai darmi una forma che mai mi sarei immaginata di avere“, così inizia la sua dedica. Che poi prosegue: “A te che sai rendermi INVINCIBILE davanti a qualsiasi avversità“.

L’amore di mamma Silvia Provvedi per Nicole è evidente e trabocca: “Sei gioia, vita, sorrisi e AMORE. Grazie di esistere cuore mio. +2 mesi di noi. Auguri principessa“.

Il post Instagram di Silvia Provvedi

L’arresto del papà Giorgio De Stefano

La vita della piccola Nicole sta andando avanti, tra prime vacanze al mare con la zia Giulia e gesti d’amore di mamma Nicole. Chi non può stargli accanto però è il padre, Giorgio De Stefano, arrestato nel corso di una retata anti-n’drangheta il 23 giugno scorso.

Sull’argomento, si era espressa in modo molto cauto e diplomatico la stessa Silvia Provvedi, scegliendo il silenzio sulle questioni che riguardano la magistratura, ma allo stesso tempo mandando un messaggio chiaro al compagno e padre della figlia.

“Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza” aveva detto. Un pensiero che probabilmente vale anche per ogni dedica in giorni speciali, come i 2 mesi della piccola Nicole.

