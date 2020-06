Silvia Provvedi interviene sull’arresto di Giorgio De Stefano, il compagno con il quale ha recentemente avuto una figlia, Nicole. L’imprenditore è stato posto in custodia cautelare dopo un’operazione della Dia di Reggio Calabria, con l’accusa di associazione mafiosa. Dalla notte dell’arresto, Silvia Provvedi aveva mantenuto il riserbo sulla vicenda, fino a oggi, quando ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram.

Silvia Provvedi a Giorgio De Stefano: “Gli rinnovo il mio amore”

La dj delle Donatella ha scritto un post su Instagram in cui risponde alle speculazioni dopo l’arresto del compagno Giorgio De Stefano e ai messaggi di sostegno che ha ricevuto.

“Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà“, esordisce Silvia Provvedi.

Il post su Instagram di Silvia Provvedi

“Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora“, continua l’ex gieffina, “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza.

Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia“.

La foto con Nicole

Silvia Provvedi correda il messaggio con una foto in cui si intravede la manina della figlia Nicole. Nelle Storie, qualche ora fa, la gieffina ha pubblicato dei video in cui balla con la bimba e i ringraziamenti per chi le sta mandando messaggi di sostegno.

Le Storie condivise da Silvia Provvedi sull’account delle Donatella

La piccola, nata lo scorso 18 giugno, si trova ora affidata alle cure della madre e della zia Giulia Provvedi, vicinissima alla sorella.

La famiglia si sarebbe trovata proprio a casa della cantante durante l’arresto, in quanto nell’appartamento dirimpettaio dove vive Silvia Provvedi si sarebbe rotto il condizionatore.

Giulia è come sempre estremamente presente, come testimoniato dal profilo Instagram delle Donatella, dove le due hanno immortalato i preparativi per accogliere Nicole.