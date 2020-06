Era il 27 maggio scorso quando Silvia Provvedi, nota al pubblico in coppia con la sorella Giulia in qualità di cantanti sotto il nome di LeDonatella, nome scelto per loro ai tempi di X-Factor da Arisa, annunciava il sesso del piccolo che portava in grembo con uno scatto su Instagram. Di questi momenti l’ultimo aggiornamento: è fiocco rosa in casa Provvedi, è nata la piccola Nicole.

Silvia Provvedi è mamma

“Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore! 18/6/2020“, così, con una brevissima didascalia e un dolcissimo scatto su Instagram LeDonatella hanno voluto annunciare la nascita della piccola Nicole, la primogenita di Silvia Provvedi.

La piccola è venuta oggi al mondo, nata dall’amore tra Silvia Provvedi e l’imprenditore Giorgio De Stefano. Un amore, il loro, scoccato in pochi istanti e arrivato non molto dopo la fine della relazione tra la Provvedi e Fabrizio Corona.

La nascita di Nicole e un matrimonio in cantiere

Con la nascita di Nicole si allarga così una famiglia in divenire: la piccola è la primogenita della coppia che ancora non è sposata nonostante non abbia mai celato l’intenzione di convolare presto a nozze.

“È nei nostri programmi, lo vogliamo – aveva dichiarato la Provvedi al settimanale Chi qualche settimana fa riferendosi proprio all’idea di sposarsi con De Stefano – Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io immagino già la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo“. Una scena frutto dell’immaginazione che sembra possa diventare realtà molto presto.

Il primo scatto pubblicato dalla neo mamma Silvia Provvedi mentre tiene la mano alla piccola Nicole.

Gli auguri di amici e personaggi dello spettacolo

Tantissimi gli amici di famiglia e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto porgere alla Provvedi i propri auguri per la nascita di Nicole. Si rintracciano tra i commenti quello di Samantha De Grenet: “Auguri di ❤…ed ora inizia l’ avventura più magica e bella!”; quello di Andrea Mainardi che non ha contenuto l’entusiasmo: “SILVIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ma che bella notiziaaaaaaaaaa. Arriva lo ziooooooo Maina con una carriola di pappine di livello!!!”. Tanti cuori anche da parte di un’altra neo mamma, Cristina Marino, recentemente diventata mamma della piccola Nina, frutto dell’amore con Luca Argentero.

