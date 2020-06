La gravidanza è ormai agli sgoccioli per Silvia Provvedi, la ‘mora’ del duo canoro Le Donatella. La cantante ha inviato un video-messaggio a Verissimo in cui annuncia trepidazione e grande emozione per la nascita della piccola Nicole: “È troppo per me, un sogno che si realizza“.

Gravidanza agli sgoccioli per Silvia Provvedi

Silvia Provvedi sta per diventare mamma. La ragazza è in dolce attesa di una femminuccia, frutto dell’amore con il suo compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano. La famiglia della ‘mora’ del duo canoro Le Donatella è così destinata ad allargarsi e a dare il benvenuto alla principessa di casa, che avrà il nome di Nicole.

Una gravidanza che Silvia Provvedi difficilmente dimenticherà. Non solo perché darà alla luce la prima figlia, ma anche per via del complicato periodo in cui ha dovuto affrontarla. Un periodo segnato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, in cui specie le neo-mamme hanno dovuto fare i conti con ansie e legittime preoccupazioni. Nonostante i pensieri negativi, per la cantante arriverà il momento più bello: la nascita della figliola. Al suo fianco ci saranno il compagno e la famiglia, compresa l’adoratissima gemella Giulia, la ‘bionda’ del duo.

Il messaggio di Silvia Provvedi: “Nicole ti stiamo aspettando“

Da Silvia a Silvia. La Provvedi ha voluto inviare un video-messaggio alla Toffanin: “Ciao Verissimo, ciao Silvia! Ci tenevo a farti vivere con me questi giorni prima del lieto evento, che arriverà tra poco. L’arrivo di Nicole è imminente e siamo tutti talmente emozionati che non riesco neanche a spiegarlo. È troppo per me, un sogno che si realizza“. La gravidanza è avvenuta in un periodo indubbiamente complicato, ma la ragazza ammette di averlo vissuto con positività: “Abbiamo attraversato questi mesi sempre con grande positività.

Sto vivendo un po’ di tran tran tra carrozzine, nuova cameretta e un via vai di novità che ci sta riempiendo la vita. Quindi Nicole ti stiamo aspettando!“.