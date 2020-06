Silvia e Giulia Provvedi hanno dovuto dividersi momentaneamente a causa del coronavirus. Silvia è da pochissimo diventata mamma e le stringenti regole dell’ospedale in questo momento impediscono alla fremente neo zia Giulia di andare a trovare la sorella e la nipotina Nicole. Non bastano a lenire la mancanza le moltissime videochiamate che le due sorelle si fanno ogni giorno, in attesa di ricongiungersi.

Silvia Provvedi: “Fremo nell’attesa di rivedere mia sorella”

Che le Donatella siano sempre state molto unite è noto, ma in questo momento entrambe non vedono davvero l’ora di potersi riabbracciare.

Lo racconta Silvia Provvedi, diventata genitore insieme all’imprenditore Giorgio De Stefano, con cui ha ritrovato l’amore.

“Mi state chiedendo se mia sorella possa venire o no a trovarmi. No, la risposta è negativa e mi dispiace tantissimo perché mi manca da morire“, racconta Silvia in una Storia su Instagram, “Stiamo fremendo per ricongiungerci non appena sarà possibile. Ovviamente causa covid le restrizioni che ci sono giustamente non ammettono visite diverse dal papà della bimba. Inutile dirvi che mi manca“.

Giulia Provvedi: “L’attesa più bella di sempre…”

Certo è che la felicissima zia non veda l’ora di vedere la nipotina Nicole.

In un toccate post su Instagram esprime tutto il suo amore per la sorella e la bimba: “L’attesa più bella di sempre..quell’attesa che mi fa scalpitare dalla gioia,una gioia mai provata prima! Ci videochiamiamo 500 volte al giorno ma sembrano non essere mai abbastanza!!! Non vedo l’ora di abbracciarvi e avervi tutte per me! Ancora un pochino di pazienza e non ci divideremo PIÙ!“.

Le due sorelle si sono date da fare con tutti i preparativi per l’arrivo di Nicole.

Dalla nursery alla culla, senza farsi mancare un po’ di shopping in giro per Milano. Prestissimo Silvia Provvedi potrà tornare a casa e certamente non le mancherà l’aiuto di Giulia con la nuova arrivata.