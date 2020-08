Sono giorni di meritato riposo anche per Silvia Provvedi, la Donatella in questi giorni si trova in vacanza a Cervia, sulla costa Romagnola, in compagnia della sorella Giulia e della piccola Nicole.

La performer ed ex gieffina non ha mancato di condividere i dolcissimi scatti con la figlioletta che ha circa due mesi.

Silvia Provvedi al mare con Nicole

Una vacanza in riva al mare, con tanto sole, sabbia, relax e amore; questo è quello che traspare dalle foto postate da Silvia Provvedi in questa calda estate 2020. La giovane mamma, la piccolissima Nicole e la zia sono in questi giorni a Cervia e non sono mancate le innumerevoli condivisioni di questo momento.

Silvia e Giulia Provvedi con la piccola Nicole

Diverse foto, due a colori con protagoniste mamma e figlia sul bagnasciuga, alle spalle un mare mosso e un cielo azzurro macchiato dal bianco delle nuvole; questa la prima immagine condivisa di Silvia Provvedi: “Primo giorno al mare per la Niki” ha scritto.

Silvia Provvedi al mare con la figlia Nicole

A seguire un’altra immagine, dove mamma e figlia sono sdraiate una accanto all’altra, accompagnata dalla didascalia: “L’essenza della vita”.

Silvia Provvedi nel lettino con Nicole

Due mesi senza Giorgio

Silvia Provvedi è una mamma sola, il suo compagno e padre della piccola Nicole, Giorgio De Stefano si trova ancora agli arresti con l’accusa di affiliazione alla cosca dei De Stefano. Malefix, questo il suo soprannome, è stato arrestato lo scorso 24 giugno, una settimana dopo la nascita della piccola, mentre si trovava a casa della cognata.

Sulla vicenda, Silvia Provvedi non ha voluto sbilanciarsi troppo dedicando un post esprimendo la sua massima fiducia nei confronti della magistratura.

Ringraziando tutti coloro che negli ultimi tempi le sono stati accanto, concludendo poi con un messaggio di rinnovato affetto e amore al compagno Giorgio.

