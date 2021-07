Tommaso Zorzi ha concluso da vincitore il Grande Fratello Vip e iniziato una carriera televisiva che potrebbe presto portarlo in prima serata. L’ex gieffino, però, non è ancora riuscito a superare del tutto la lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia, come dimostra una Storia su Instagram. Tommaso Zorzi non può non notare come il compagno Tommaso Stanzani gli ricordi un’ex compagna di avventura nel reality, che a quanto pare ha lasciato il segno. Il ballerino la prende con la giusta ironia e d’altronde la gieffina a cui viene comparato è stata decisamente una protagonista del reality.

Tommaso Zorzi: la battuta a Tommaso Stanzani su quale ex gieffina gli ricordi

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è durata molto più del previsto e i concorrenti sono rimasti insieme per 6 mesi. Un’esperienza da cui sembra che Tommaso Zorzi non si sia ancora del tutto ripreso, con tanto di flashback dei vecchi compagni di reality. Succede, ad esempio, con un energico Tommaso Stanzani, che appena sveglio balla e canta mentre si lava i denti.

Un ben meno sveglio Tommaso Zorzi commenta scherzando le performance dell’ex concorrente di Amici: “Dopo che per 6 mesi ho dormito con la Ruta che si svegliava e ballava, vedere te ballare la mattina mi ricorda un po’ quei momenti“.

L’esplosiva Maria Teresa Ruta, in effetti, non è una che si dimentica facilmente e la sua energia, anche di mattina, non ha mai trovato un’eguale in Tommaso Zorzi, ben più lento a ripartire.

Le vacanze di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in Sicilia

Dopo aver trascorso qualche giorno in Puglia, dove il ballerino ha presenziato a Battiti Live, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono recati in Sicilia per le vere e proprie vacanze. I due sembrano felicissimi insieme e il ballerino sta facendo emergere sicuramente un lato più “dolce” dell’influencer, che posta romantiche Storie con il fidanzato.

Storia Instagram di Tommaso Zorzi

La coppia si è addentrata nelle meraviglie che l’isola offre e non sono mancate alcune disavventure, come la pioggia di polvere lavica proveniente dall’Etna che ha ricoperto la casa dove stanno passando parte delle vacanze. I due si sono poi avventurati nelle bellissime Gole dell’Alcantara. Infine, i due hanno partecipato anche a occasioni più fashion, come la sfilata di Alessandro Enriquez, designer di moda di origine palermitana, nel suggestivo Teatro antico di Taormina.

Il post Instagram di Tommaso Stanzani

