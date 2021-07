Hanno emozionato il pubblico di Uomini e Donne e si sono scelti fin dall’inizio, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La storia tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sarebbe ormai volta al termine. Nonostante la loro relazione sembrasse andare a gonfie vele, tra sguardi complici e foto sorridenti su Instagram, ad oggi, la situazione è cambiata e qualcosa sembra essersi spezzato. Nel cuore della notte, un lungo sfogo della ex tronista ha dato una risposta agli interrogativi degli ultimi giorni sulla sorte del loro rapporto.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, storia finita: dall’indizio alla rivelazione su Instagram

A pochi mesi dalla fine del noto dating show, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono apparsi in crisi.

L’ex tronista aveva deciso di uscire dal programma con lui, scelta che ha incontrato il favore del pubblico da casa che si era affezionato alla loro storia.

Nonostante tutto sembrasse procedere nel migliore dei modi, e che il loro rapporto potesse avere un futuro sempre più concreto, i due si sono allontanati e forse definitivamente. Un primo indizio sulla rottura era spuntato sui social, con i due che avrebbero smesso di seguirsi più su Instagram, un chiaro segnale d’allarme per i fan.

Nella notte, poche ore fa e dopo la pioggia di interrogativi sulla sorte del loro amore, è stata la stessa ex tronista a rompere il silenzio rivelando come stanno le cose. Un lungo sfogo ha impresso la parola “fine” alla favola che tanti erano pronti a vedere ancora in copertina.

“Vi chiedo di non scagliarvi contro nessuno – ha scritto Samantha Curcio –, non c’è una vittima o un carnefice, siamo entrambi perdenti e sofferenti. siamo gli stessi che avete amato insieme“. Nel suo post, un chiarimento su come stanno le cose: “Sono le 5 del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora.

(…). Non avrei mai pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo…“.

Samantha Curcio ha poi fatto mea culpa, sottolineando i suoi errori: “Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio, in un momento di forte rabbia, l’ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall’impulso, dal dolore, dalla disperazione. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato. Io ho sbagliato questo, sicuramente. Seppur mi sia interrogata all’infinito sui miei sbagli. Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto, in silenzio, da più di 10 giorni.

‘Quelle foto’ sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi“.

Post di Samantha Curcio su Instagram

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, i gossip prima della crisi

Anche se smentito dai diretti interessati, un motivo di tensione tra loro, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere stata la foto segnalata dai fan che avrebbe ritratto Alessio Ceniccola molto vicino ad una ragazza che non era la fidanzata. A questa segnalazione l’ex tronista aveva risposto sui social: “É solo un’amica storica, peraltro fidanzatissima.

Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare ma non voglio entrare in meccanismi beceri”. A questa dichiarazione, si aggiunge quella dell’ex corteggiatore romano che sostiene sia appunto un’amica di vecchia data, confermando la versione di Samantha. Poi la rottura. Poche ore fa, Alessio Ceniccola ha scritto un messaggio al pubblico via Instagram Stories: “Tempo al tempo, avrete tutte le risposte“. L’attesa dei fan, però, è finita in anticipo con la rivelazione di Samantha Curcio.