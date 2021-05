A più di una settimana dalla scelta a Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si raccontano e parlano di come hanno vissuto questi primi giorni insieme lontano dai riflettori. La coppia ha risposto alle domande dei fan, che dopo averli seguiti in televisione sono curiosi di scoprire come sta procedendo la loro relazione.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: innamorati dopo Uomini e Donne

Dopo uno dei primissimi pranzi domenicali di coppia, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno deciso di rispondere alle curiosità dei fan tramite il profilo Instagram del corteggiatore. Entrambi hanno si sono detti innamorati e hanno ammesso di aver scoperto nuovi lati dei loro caratteri in questi giorni.

“Ho scoperto nuovi pregi e nuovi difetti” ha spiegato Samantha, suscitando un leggero fastidio in Alessio che l’ha ammonita simpaticamente: “Quanto ti piace sottolinearlo”. “Io ho scoperto un’altra persona in meglio!” ha affermato lui, aggiungendo di essere molto felice insieme alla sua fidanzata.

Alessio Ceniccola ricorda la scelta di Samantha Curcio

Ripensando al momento più importante a Uomini e Donne, Alessio ha svelato qualche dettaglio sugli attimi che hanno preceduto la scelta della tronista.

“Curcio non lo ammetterà mai- ha iniziato parlando di Samantha- ma come mi guardava me quando scendevo le scale, non guardava mai nessuno, è vero o no?”. La sua fidanzata gli ha dato ragione, ma ha poi aggiunto: “Ammetto che te la sei rischiata, tanto!”.

Da quando sono usciti mano nella mano dal programma di Maria De Filippi, Samantha e Alessio avrebbero trascorso molto tempo insieme. “Facciamo due giorni insieme e un giorno di pausa” ha spiegato la tronista, incalzata da Ceniccola con un ironico “E se non chi ce la fa?”. “Io non ci credo alle cose troppo ossessive” ha concluso la Curcio spiegando di voler lasciare che la relazione prosegua senza pressione.

Confessioni inaspettate: Alessio Ceniccola ha pensato di allontanarsi da Samantha Curcio

Alessio e Samantha hanno accettato di rispondere anche alle domande più scomode, come quella di chi ha voluto sapere se durante il loro percorso nel dating show abbiano mai pensato di concludere la loro frequentazione. “Sì, c’ho pensato- ha ammesso Ceniccola– sì, ma un secondo. Quando mi ha fatto arrabbiare sì, però ho capito che non era un voler dir di no, ma era la rabbia perché la volevo”. “Io l’ho pensato per circa 2 settimane e mezzo” ha rivelato sicura la tronista.

Nonostante questi momenti di difficoltà, entrambi avevano poi deciso di dare all’altro una seconda possibilità e il loro rapporto è proseguito con spontaneità anche lontano dalle telecamere: “Sembrava stessimo insieme da sempre!”.

Alessio Ceniccola risponde alle curiosità su Samantha Curcio

Dopo aver risposto a molte domande in coppia, Alessio è rimasto solo con il suo cellulare mentre Samantha si occupava di preparare la cena. “Quanto è gelosa raga, non potete capire, tanto non lo ammetterà mai eh” ha spiegato il corteggiatore, al quale è stato chiesto chi fosse il più geloso fra i due.

Vivendo entrambi a Roma, non hanno dovuto fare i conti con la distanza e in questi giorni hanno avuto modo di stare spesso insieme, instaurando un legame di forte compicità. “È una bravissima ragazza, una bravissima fidanzata, non mi poteva andare meglio– ha confessato il corteggiatore ribadendo di essere innamorato- non è che la amo di più perché è una ragazza semplice, mi sono innamorato di lei per quello che è non perché è semplice”.

“Ogni donna ha la propria particolarità, la propria caratteristica. Di Sam ho pensato sin dal primo momento che fosse veramente veramente bella!” ha aggiunto Alessio riflettendo sulle emozioni provate.

“Io ho sempre pensato di essere un matto, nel senso buono della parola, ma lei forse è più matta di me, è una grande veramente, supersimpatica, bravissima”.

Alessio Ceniccola ricorda il momento più bello con Samantha Curcio

Alessio ha poi risposto a chi gli chiedeva quale fosse il suo ricordo di coppia più bello all’interno di Uomini e Donne, spiegando di avere ben fissa in mente l’occasione di un loro ballo. “Forse dopo una litigata nel programma, durante un ballo ci siamo abbracciati talmente forte che non esisteva niente attorno” ha dichiarato. “È importante quello che si è creato fra di noi” ha ancora aggiunto il corteggiatore, tornando nuovamente a scherzare nelle storie successive, mentre fra una risposta e l’altra la sua fidanzata gli chiedeva di aiutarla nelle faccende di casa. “Grazie per le domande, ora mi devo stoppare perché il colonnello…devo stendere i panni, tocca pure a me! Un bacio a tutti!” ha affermato salutando i suoi follower e raggiungendo Samantha.

