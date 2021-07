Gaia Zorzi positiva al Coronavirus: la sorella di Tommaso Zorzi, influncer ed ex gieffino da tempo sulla cresta dell’onda social, ha annunciato la scoperta con un messaggio pubblicato tra le sue Instagram Stories. Spiegando le sue condizioni, ha parlato di come sta trascorrendo la quarantena con il dovuto isolamento per chi ha contratto il Covid.

Gaia Zorzi positiva al Coronavirus: il messaggio della sorella di Tommaso Zorzi

“Piccolo update, questo weekend sono risultata positiva al Covid“: è l’annuncio della sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, attraverso una delle sue Instagram Stories di oggi rivolta ai follower che la seguono sui social.

Nel corso del video, ha raccontato quello che le è successo negli ultimi giorni.

“Ho almeno altri 10 giorni di quarantena assicurati – ha raccontato Gaia Zorzi –, quindi vi lascio un box domande: mi dite cosa fare? Ci saranno delle attività, dei giochi… Ho il presentimento che tutte le serie, tutte le cose che potevo fare e vedere le ho già viste durante le scorse quarantene quando eravamo tutti in lockdown. Aiutatemi voi“.

Gaia Zorzi ha il Covid: il risultato del tampone e la quarantena

Nel corso delle Instagram Stories dedicate al resoconto della sua quarantena, Gaia Zorzi ha spiegato anche cosa è successo e ha lanciato un importante messaggio ai fan.

“Riguardo al tampone e al fatto che sono risultata positiva, l’unico consiglio, la cosa che mi sento di dirvi è che se siete risultati in contatto con qualcuno che poi è positivo, mettetevi subito in isolamento, perché la cosa di cui sono più felice è che mi sono subito rimossa da qualsiasi situazione, non ho visto mia mamma, non ho visto amici che magari mi. volevano vedere. Mettetevi in isolamento, meglio così, felicissima che non l’ho passato a nessuno. Sono io da sola con la mia piccola miseria.

E questa è la mia piccola vittoria“. Il fratello Tommaso Zorzi non ha commentato la notizia.