Gaia Zorzi, sorella dell’influencer e vincitore del GF Vip 2021 Tommaso Zorzi, ha fatto coming out su Twitter. La frase è stata “buttata lì” in risposta ad uno scambio di tweet tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, quindi è difficile poter dire con certezza che fosse seria al 100%. Il fratello Tommaso però non ha perso l’occasione e ha risposto alla “rivelazione” con un altro tweet.

Gaia Zorzi bisessuale: la sorella di Tommaso Zorzi fa coming out

La famiglia Zorzi alle prese con un nuovo coming out: dopo la dichiarata omosessualità di Tommaso, trionfatore del GF Vip 2021 e ora opinionista di punta all‘Isola dei Famosi, anche la sorella Gaia infatti ha rivelato le sue tendenze sessuali.

Lo ha fatto con un tweet in risposta ai Prelemi, la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata all’interno della Casa e per molto tempo “invisa” a Tommaso. L’influencer e l’ex tronista si sono scambiati alcuni messaggi: “Gli unici biglietti che possiedo sono quelli per Milano con cui raggiungerò il mio koala” dice lui, “E questa volta senza Zii iraniani in casa al tuo arrivo” ribatte lei. Pierpaolo replica con un ultimo “Only potatoes” (solo patate), una frase che sa parecchio di inside joke della coppia, forse qualcosa di allusivamente sessuale.

Deve averla pensata così anche Gaia Zorzi, che ha condiviso il “patatoso” ultimo tweet di Pierpaolo Pretelli facendo un inaspettato coming out: “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale“. Letta così, sembra che Gaia Zorzi abbia provato a infilarsi nei piani della coppia, perché affascinata e attratta da entrambi. Quanto è stata ironica la battuta e quanto invece c’è di vero nella dichiarata bisessualità di Gaia Zorzi?

Tweet di Gaia Zorzi sulla sua omosessualità

Gaia Zorzi bisessuale: la reazione di Tommaso Zorzi

Che Gaia Zorzi e Giulia Salemi siano amiche e si frequentino lo testimonia anche una recente foto comparsa sul profilo Instagram della sorella di Tommaso Zorzi.

Gaia è stata ospite di Salotto Salemi e quest”ultima ha commentato la foto alzando la posta: “Kim e Paris chi?”. Al coming out di Gaia ha poi risposto anche il fratello Tommaso, ricondividendo il tweet e scrivendo: “E lo scopro da twitter? Contento per te, ti prendi il meglio dei due mondi“.

La vicinanza tra Tommaso Zorzi e la sorella Gaia va chiaramente oltre la eventuale bisessualità della ragazza, ed è stato ben testimoniato già in numerose occasioni durante l’esperienza nella Casa del GF Vip.

Dalla Salemi, ha infatti raccontato di essere sempre stata molto protettiva nei confronti del fratello e che “Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo sul pulmino che prendeva in giro Tommy perché era gay“.

E lo scopro da Twitter? Happy for you, you get the best of both worlds 💖 https://t.co/1vHoAyEGUn pic.twitter.com/RwfFo8n3ix — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) May 14, 2021

Approfondisci

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini pensa alla sesta edizione ed è già toto-nome: sarà Zorzi bis?