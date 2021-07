Alba Parietti continua a vivere la sua estate fra cene e feste in compagnia dei suoi amici, eventi di beneficenza e interviste. Oggi però per la conduttrice sarà un giorno diverso da tutti gli altri, perché ad accompagnarla ci sarà il pensiero rivolto all’ex fidanzato Giuseppe Lanza di Scalea, morto lo scorso ottobre. Con un post su Instagram, la Parietti ha fatto sapere ai fan che oggi festeggerà il suo compleanno. Dalle sue parole emerge l’affettuoso ricordo del tempo trascorso al suo fianco.

Alba Parietti annuncia “Oggi Giuseppe festeggerò il tuo compleanno”

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Alba Parietti è apparso un post dedicato a uno dei suoi grandi amori: Giuseppe Lanza di Scalea.

Il discendente di una delle più importanti famiglie nobili di Palermo è venuto a mancare lo scorso ottobre, a 74 anni e a quanto pare oggi avrebbe compiuto gli anni. “Oggi Giuseppe festeggerò il tuo compleanno, deve essere stato un giorno bellissimo quello in cui sei nato tu” ha annunciato la Parietti, scrivendo per lui un lungo messaggio.

Alba Parietti ricorda Giuseppe Lanza di Scalea: “Abbiamo condiviso tutto”

Nel giorno del compleanno dell’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, Alba Parietti ha pensato di condividere su Instagram il ricordo dei momenti trascorsi al suo fianco.

“Quando entravi tu entrava il sole, sei stato il mio fidanzato per sette anni pochi mesi dopo con la delicatezza dei tuoi passi leggeri sei diventato il mio migliore amico” ha scritto rivolgendosi direttamente a lui. “Abbiamo condiviso tutto la vita, il rischio di morire, i lutti, le amicizie le risate le confidenze, i dispiaceri. I pensieri” ha poi aggiunto ripensando alle molte esperienze vissute insieme.

“Con te non era necessario parlare tanto ci capivamo con uno sguardo, e dopo ce la ridevano. Ma mai di noi, sette anni fidanzati e i successivi sempre insieme” ha ricordato Alba.

“Condividendo tutto confidenze, Intimità, decisioni. Mai una volta uno di noi due ho messo l’altro in imbarazzo, mai una volta uno di noi due ho tradito la fiducia e l’amicizia dell’altro– ha ancora continuato la conduttrice- mai una volta hai fatto o hai detto cose , che mi abbiano fatto ricredere su di te. Mai mi hai deluso” .

Alba Parietti e il gesto speciale per Giuseppe Lanza di Scalea

Continuando a riflettere sull’importanza di Giuseppe Lanza di Scalea nella sua vita, Alba ha ammesso di aver spesso trovato in lui un confidente.

La Parietti ha inoltre dichiarato di aver molto atteso l’arrivo del suo compleanno quest’anno. “Dimentico i compleanni, non so tenerli a mente Ma oggi il tuo compleanno l’ho aspettato sveglia” ha rivelato. “Volevo essere io la prima a dirti e ci sei sempre in ogni giornata– ha ammesso- in ogni risata, In ogni lacrima lacrima”.

Parlando ancora del loro rapporto, Alba ha rivelato ciò che più ha apprezzato degli anni trascorsi insieme. “Noi ci volevamo troppo bene perché il nostro amore potesse essere guastato dall’ipocrisia, dalla meschinità dalla mediocrità della menzogna dalla derisione altrui– ha osservato- noi ci siamo sempre detti tutto”.

Alba Parietti sulla fine della relazione con Giuseppe Lanza di Scalea

L’affetto e la stima fra Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea sembrerebbero essere stati così forti da sopravvivere anche alla fine della loro relazione. “Ci siamo detti la verità, quando le cose stavano cambiando– ha ricordato infatti la conduttrice- abbiamo salvato la dignità del nostro rapporto non tradendoci mai umanamente”. “Ci siamo sempre fidati e sostenuti– ha aggiunto- ancora ogni incontro che faccio , lo faccio giudicare a te. Perché so sempre cosa mi risponderesti”.

Gli auguri di Alba Parietti a Giuseppe Lanza di Scalea

In conclusione del messaggio rivolto all’ex fidanzato, Alba Parietti ha ripreso una poesia poi condivisa per intero insieme alla fotografia di Giuseppe Lanza di Scalea. “Ti immagino veleggiare con i tuoi occhi pieni di mare azzurri come il cielo più limpido verso Filicudi, sento il tuo sorriso accarezzarmi come il sole e come il vento e mi commuovo a pensare come è stato bello averti nella mia vita” ha scritto romanticamente la showgirl. “Ciao Giuseppe , continua a proteggere chi ami . Buon compleanno Gatto adorato” ha concluso infine.

La poesia inclusa nel post dedicato a Giuseppe Lanza di Scalea sembra essere una sintesi della loro relazione fissata per sempre nero su bianco. Non è noto chi sia l’autore e forse potrebbe essere stata la stessa Alba a scrivere quei versi. “A Giuseppe– si legge- che già una volta se ne andò per restare”. “Ti immagino veleggiare verso Filicudi– continua- con la camicia azzurra e gli occhi nel mare mentre ridi a sentirmi narrare queste storie”. “Sei stato l’amore, il complice, l’amico migliore che mai mi ha messo in discussione e in competizione, mostrandomi un mondo maschile opposto a quello che vado a raccontare” si legge ancora.

“Mi hai dato tutto quello che una donna ha bisogno di avere e detto tutto quello che una persona ha bisogno di sapere tranne come fare, da ora in poi, a camminare” si chiude infine la poesia.