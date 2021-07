La Rai continua con il sentito ricordo sulle sue reti della grande Raffaella Carrà, artista che ha lasciato un grande vuoto con la sua recente scomparsa. Martedì 20 luglio 2021 è Rai1 il canale scelto per continuare l’omaggio all’icona nostrana con la messa in onda di un’altra replica del famoso programma Carramba! Che sorpresa. Ritorna di nuovo in tv lo show che aveva esordito nel 1995 conquistando grandissima parte del pubblico televisivo e rivoluzionando la televisione con il suo format che metteva al centro i sentimenti della gente comune.

Raffaella Carrà in onda un’altra replica di Carramba!

Che sorpresa

Dolo la dolorosa scomparsa della grande regina della tv Raffaella Carrà, avvenuta ormai due settimane fa, la televisione intera sta continuando ad omaggiare la figura dell’artista riproponendo svariati programmi e spezzoni che la vedevano protagonista.

Rai1 è stata la prima rete a riproporre uno show di Raffaella mandando in onda una iconica puntata dello show Carramba! Che sorpresa proprio lunedì 5 luglio 2021, il giorno della sua scomparsa. Il primo canale della televisione pubblica sembra non volersi fermare in questo grande omaggio all’artista che ha rivoluzionato la televisione italiana e continuerà a mandare in onda Sembra che l’intenzione dei vertici Rai per il primo canale sia quella di continuare con questo omaggio ed parrebbe intenzionata a stravolgere la sua programmazione ed a dedicare una giornata a settimana alle puntate in replica di uno dei suoi show più iconici.

Quando ve in onda Carramba! Che sorpresa

Come vi avevamo anticipato settimana scorsa, è proprio il martedì il giorno scelto da Rai1 per la messa in onda delle repliche di Carramba! Che sorpresa che resta quindi presente in palinsesto per tutta l’estate, accompagnando i telespettatori della televisione pubblica fino a settembre con le puntate dello show più amato di Raffaella Carrà.

L’appuntamento è dunque per oggi martedì 20 luglio 2021 a partire dalle ore 21:25.