Luigi Mastroianni parla ai fan dopo il ricovero in ospedale avvenuto nei giorni scorsi, notizia che ha destato grande apprensione tra i suoi follower. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dare un importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute, spiegando cosa è successo e quale sarà il suo prossimo percorso. Le sue parole sono contenute in alcuni video condivisi via Instagram Stories.

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne dopo il ricovero: “Ho perso i sensi“

Luigi Mastroianni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero per un problema che aveva definito “peggio di quello che pensavo“.

L’ex volto di Uomini e Donne, protagonista di due edizioni del dating show di Maria De Filippi, ha rivelato come stanno le cose dopo essere stato dimesso dall’ospedale: “Ho fatto un movimento sbagliato, in realtà mi sono distratto, mentre stavo eseguendo l’esercizio al T-bar con un carico importante, ho sentito una forte vertigine alla schiena, ho perso i sensi e la forza“.

Le condizioni di salute di Luigi Mastroianni

“Grazie, grazie, grazie – ha dichiarato Luigi Mastroianni in una delle sue Instagram Stories delle ultime ore – sto meglio, un po’ acciaccato, ho dei dolori, però sto bene, cammino… quindi tranquilli“.

Le condizioni dell’ex tronista, dopo l’iniziale paura, sarebbero migliorate e ora avrebbe iniziato il suo percorso di recupero. Serviranno almeno 2 settimane di riposo, come ha rivelato sui social, per valutare il decorso, e sull’entità del “danno” ha preferito non soffermarsi limitandosi a un “non ci voglio nemmeno pensare“.

Instagram Stories di Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni, il post sul ricovero che aveva allarmato i fan

La preoccupazione intorno alle condizioni dell’ex tronista era montata nel corso delle ore successive alla pubblicazione di un post Instagram il cui contenuto, privo di ulteriori dettagli sull’esatta causa del ricovero e accompagnato da una foto dal letto d’ospedale, non aveva rassicurato proprio tutti: “Meglio di quello che poteva essere…– aveva scritto Luigi Mastroianni – Peggio di quello che pensavo.

Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto“.

Post di Luigi Mastroianni su Instagram

Ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne, Mastroianni è stato anche tronista e durante il suo percorso nel dating show aveva scelto Irene Capuano. La coppia, nata sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi, era però “scoppiata” e oggi è legato a un’altra donna, la fidanzata Anna Scuderi.