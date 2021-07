Potrebbe essere la fine, niente più tentativi di riconciliazione tra Harry e Meghan e la Royal Family, se la bomba preannunciata dovesse esplodere. Il Duca di Sussex, si scopre, avrebbe lavorato a un memoir che rischia di incrinare per sempre i rapporti con la Regina in primis, e anche con tutti gli altri membri della famiglia, tanto che Elisabetta II potrebbe ritirare l’invito al nipote per andare a Londra in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Platino.

L’ira della sovrana non sarebbe dovuta solo a quanto potrebbe portare alla luce il libro, che farebbe impallidire l’intervista a Oprah Winfrey dello scorso anno, ma anche la data di pubblicazione.

La biografia di Harry, infatti, dovrebbe uscire poco prima dell’anniversario per i 70 anni di regno di Elisabetta che, secondo i bene informati, teme che le indiscrezioni del nipote ribelle possano rovinarle la festa.

Harry, il libro bomba sulla Royal Family

Harry vive ora in California insieme alla moglie Meghan Markle e ai due figli, Archie e Lilibet Diana, ma i suoi pensieri non sarebbero lontani da Londra. Il Duca di Sussex, nel 2022, darebbe alle stampe il libro autobiografico che potrebbe mettere in piazza i panni sporchi della Royal Family.

Secondo Page Six si tratterebbe di una vera e propria bomba pronta a esplodere, con il secondogenito di Carlo che ripercorrerebbe la sua vita, dall’infanzia agli ultimi atti.

“Un intimo e sincero memoir“, fanno sapere indiscrezioni della casa editrice, Penguin Random House UK, che metterebbe a nudo la figura di Harry. Ad aiutare il Duca di Sussex a mettere nero su bianco alti e bassi della sua vita c’è J.R. Moehringer, giornalista e scrittore Premio Pulitzer.

“Ho scritto questo libro non da principe quale sono nato, ma come l’uomo che sono diventato“, ha raccontato Harry, “E la mia speranza è che raccontando la mia storia – gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese – possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo“

Buckingham Palace trema: le rivelazioni di Harry

Quello che molti si chiedono è quali carte potrebbe mettere sul tavolo Harry, con il Daily Mail che cita fonti di palazzo preoccupate che le sue rivelazioni possano toccare anche Camilla.

Tra lui e la Duchessa di Cornovaglia non ci sarebbe mai stata particolare vicinanza, e quello che Harry ha da dire potrebbe mettere in pericolo il piano di Carlo di fare di lei la futura Regina.

La verità è che il Duca di Sussex potrebbe davvero colpire chiunque, ad esempio rivelando chi era il membro della Royal Family preoccupato del colore della pelle che avrebbe avuto Archi, come raccontato durante l’intervista a Oprah. “Per quanto riguarda la monarchia, questo è enorme“, dichiara la fonte, “Avrà un forte impatto. Ma qual è la cosa peggiore che potrebbe dire? C’è un sacco di cui preoccuparsi“.

Fine dei giochi tra i Duchi di Sussex e la Royal Family

In ogni caso, secondo gli esperti, questo segnerebbe la fine dei rapporti tra i Duchi di Sussex e la Famiglia Reale.

L’uscita dell’autobiografia sarebbe la pietra tombale per chi aveva pensato che i legami potessero essere ripristinati, dopo gli ultimi segnali di distensione. Il tempismo anche non è dei migliori: nel 2022 non c’è solo il Giubileo di Platino della Regina, ma che i 40 anni di William, l’erede al trono, e il 25esimo anniversario della morte di Lady Diana. Una congiuntura astrale che sarebbe meglio non sfidare, non a caso Elisabetta II sta già pensando al contenimento danni.

Ritirato l’invito per il Giubileo di Platino

Fonti di Buckingham Palace raccontano una sovrana quantomai turbata.

“Sua Maestà si è adoperata molto per cercare di mantenere il suo rapporto con il nipote e la sua famiglia separato dalle decisioni che deve prendere professionalmente“, dichiara l’insider. The Queen aveva invitato Harry e famiglia a Londra per i festeggiamenti per i 70 anni di regno e “c’era una piccola ma tangibile speranza” che le ferite “potessero guarire. Ma la sensazione interna al momento è che questo libro sarà l’ultima goccia“.

