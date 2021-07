Da poco tempo hanno preso il via le riprese del film dedicato ad una delle cantanti italiane più amate di sempre che vedono impegnato nel progetto il colosso dello streaming Amazon Prime Video. La pellicola ripercorrerà le tappe più importanti della carriera e della vita privata di Laura Pausini, dagli esordi fino al raggiungimento della fama a livello mondiale. Tutto quello che sappiamo sul progetto che di certo non deluderà i tantissimi fan dell’artista.

Laura Pausini si mostra a tutti come non mai

Avrà la forma di un lungometraggio e racconterà la vita professionale e privata della cantante italiana più amata al mondo, capace di raccogliere riconoscimenti a livello planetario come nessuna altra artista nostrana aveva mai fatto prima.

Il progetto è partito ormai da quasi un anno e, dopo aver superato le difficili fasi di realizzazione in concomitanza con la pandemia di Covid-19, è pronto a stupire quando ad inizio 2022 sbarcherà sul catalogo di Amazon Prime Video.

Laura Pausini sarà la protagonista del film a lei dedicato che la vedrà anche cimentarsi nel ruolo di attrice per raccontarsi come mai era successo prima. La cantante non è una novizia del mondo del cinema che l’ha vista protagonista come al solito per la sua musica, ricevendo il premio alla miglior canzone originale ai Golden Globe del 2021.

Ora però è tempo di diventare la protagonista di un progetto che la vede come mai nessuno l’aveva vista prima che mette al centro del racconto la nota sua vita professionale, costellata da infiniti successi dagli esordi al Festival di Sanremo fino ai tour mondiali, ed anche quella privata, sulla quale da sempre è stata molto riservata.

Quello che sappiamo sul film

Le informazioni sul film sono arrivate recentemente grazie alle indiscrezioni raccolte da Variety. Per certo quindi sappiamo che il progetto è scritto da Ivan Cotroneo insieme a Monica Rametta e che vedrà lo stesso Cotroneo nelle vesti di regista.

Il prodotto, che ancora non ha un titolo ufficiale, vede il coinvolgimento di Endemol Shine Italy e dovrebbe essere disponibile per gli abbonati di Amazon Prime Video a partire dagli inizi nel 2022.

Le parole di Laura Pausini

“Ritorno da voi“, scrive la Pausini su Instagram. “E questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa!

Si, come ha annunciato Variety stamattina, vi confermo che sto girando il mio primo film con Amazon Studios per Prime VideoIT“.

E ancora: “Tenere nascosto tutto è stato davvero molto difficile perché sto lavorando a questo progetto da Febbraio 2020!! Voi che mi conoscete sapete quanto sia stato difficile non svelarvi nulla finora.

C’è ancora tanto da fare e vi terrò aggiornati nei prossimi mesi con tutte le novità sui contenuti e i tempi di uscita.

Si ricomincia“.