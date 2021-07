Enrica Bonaccorti ha iniziato le vacanze con uno spiacevole incidente. La conduttrice ha riportato l’episodio sul suo profilo Instagram, pubblicando una fotografia in cui posa con il braccio ingessato e rivelando di essersi dovuta sottoporre a un piccolo intervento. A giudicare dall’espressione sul suo volto, l’infortunio non è comunque riuscito a sottrarle il sorriso. Felice nonostante il gesso, la Bonaccorti sarebbe infatti corsa in spiaggia tornata dall’ospedale, per godere a pieno della sua vacanza.

Enrica Bonaccorti: incidente nel primo giorno di vacanze

Sul suo profilo Instagram, Enrica Bonaccorti ha raccontato di essere rimasta vittima di un piccolo incidente.

La conduttrice si trova attualmente in Toscana, dove si è recata per trascorrere qualche giorno di vacanza. A quanto pare il suo soggiorno sarebbe dovuto iniziare 2 giorni fa, ma a poche ore dal suo arrivo nella meta vacanziera, Enrica è caduta in casa, riportando una frattura.

“Che dire– ha scritto ieri sera sul social- appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30”. La Bonaccorti ha riportato inoltre quanto accaduto nelle ore trascorse in ospedale. “Stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso” ha spiegato, parlando dell’operazione subita.

Enrica Bonaccorti e l’esperienza in ospedale: “Ho urlacchiato”

L’ex conduttrice di Ho qualcosa da dirti (Tv8) ha continuato a parlare del suo incidente, rivelando di essersi lesionata una delle due braccia. “Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono!” ha spiegato ironizzando. “Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’!” ha aggiunto riportando quanto vissuto nella struttura che l’ha tenuta in cura.

La Bonaccorti non ha nascosto di aver avvertito del dolore a causa della frattura al polso, ma ha poi rivelato ciò che ha voluto fare una volta tornata a casa dopo l’operazione.

“Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare…” ha ammesso Enrica. “Poi qui a casetta foto ricordo!” ha aggiunto riferendosi proprio allo scatto pubblicato su Instagram.

Nell’immagine, la conduttrice appare sorridente nel suo costume da bagno. Il braccio destro è ingessato e sostenuto da una fasciatura appesa al collo, mentre quello sinistro è sollevato ad alzare un cappello di paglia nero. Un perfetto outfit vacanziero insomma, completato da occhiali da sole e infradito.

Enrica Bonaccorti e la frecciatina sul vaccino

In conclusione del messaggio nel suo post, Enrica Bonaccorti ha voluto dedicare qualche parola a un segno ben visibile sulla pelle della gamba sinistra. “Dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto!” ha scritto la conduttrice, offrendo la sua opinione sul vaccino.

“Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa” ha poi aggiunto, rivelando perché il segno non fosse sull’arto superiore.

“Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba?” ha domandato ai suoi follower. “Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso” ha infine concluso, pronta a godersi il resto della sua vacanza.