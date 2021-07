Il countdown lungo cinque anni è ormai arrivato alla fine e, nonostante tutte le difficoltà del caso, i 32esimi Giochi Olimpici dell’era moderna stanno per avere la loro cerimonia inaugurale. Nonostante alcune competizioni abbiano già preso il via dalle rispettive fasi iniziali, è tempo di aprire le Olimpiadi in maniera ufficiale con la cerimonia d’apertura ufficiale che si terrà in mondovisione venerdì 23 luglio 2021. Ecco dove e quando vederla in Italia.

Olimpiadi, la cerimonia d’apertura si terrà nonostante le difficoltà

Le Olimpiadi di solito sono considerate l’evento sportivo dell’anno per la proporzione dell’evento e per il coinvolgimento che riesce a scatenare.

Il concetto quest’anno si amplifica maggiormente a causa dell’eccezionalità e della coda polemica che i Giochi stanno portando con loro.

In Giappone, il Paese che a Tokyo ospita i 32esimi Giochi Olimpici, non si fermano le proteste della popolazione locale che chiedono con forza lo stop alla manifestazione in virtù della pericolosità in tempi di convivenza con una pandemia globale che sembrerebbe ripartire a causa delle varianti del virus.

Il Comitato Olimpico ha però sancito l’infattibilità di un nuovo spostamento dell’evento tanto che alcune competizioni non solo hanno preso il via ma hanno già iniziato ad emettere alcuni verdetti in un clima surreale senza le solite voci incitanti del pubblico festante.

Dove e quando vedere in televisione la cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Così, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19, le Olimpiadi di Tokyo 2020 vedranno anche la loro cerimonia d’apertura in mondovisione venerdì 23 luglio 2021, quando la fiamma olimpica raggiungerà la città designata e darà il via ufficiale a tutte le competizioni.

La cerimonia, che si terrà a partire dalle ore 13 italiane, calcolando il fuso orario quando in Giappone saranno le ore 20, sarà trasmessa in diretta dalla televisione pubblica della Rai che ha stravolto il suo palinsesto ed ha reso Rai2 il suo canale Olimpico.

L’evento sarà anche visibile in streaming su Discovery+ e sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb. Durante la cerimonia si vedrà Paola Egonu portabandiera italiana del vessillo olimpico.