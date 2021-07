In queste settimane il pubblico di Canale 5 si sta appassionando sempre più alle storie dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Fra le coppie al centro dell’attenzione in questi giorni c’è sicuramente quella composta da Federico e Floriana. Lei ha scelto di lasciare lui nel corso dell’ultima puntata andata in onda, ma a quanto pare lunedì 26 luglio fra di loro ci sarà un nuovo confronto. In queste ore, la tentatrice Vincenza Botti ha spiegato cosa l’ha portata ad avvicinarsi così tanto a Federico e ha parlato del tempo trascorso insieme a lui.

Vincenza Botti: la tentatrice vicina a Federico, il fidanzato di Floriana

In queste settimane, gli appassionati di Temptation Island hanno fatto la conoscenza non soltanto delle coppie protagoniste, ma anche dei single che più si sono avvicinati a loro, mettendo a dura prova la fedeltà nei confronti dei partener.

Quando si parla della coppia formata da Floriana e Federico non si può non tenere in considerazione anche la “tentatrice” Vincenza, che è apparsa molto vicina al ragazzo.

Vincenza Rasa non è nuova al mondo della televisione. In passato ha infatti partecipato a Miss Italia 2015, classificandosi terza e ha inoltre preso parte a Ciao Darwin 8.

Il suo avvicinamento a Federico ha fatto crescere sempre più i dubbi nella fidanzata Floriana. Non a caso, la ragazza ha deciso di lasciarlo nel corso del loro falò di confronto. Il concorrente è apparso particolarmente interessato alla miss, che ha recentemente svelato alcuni retroscena del loro rapporto.

Le rivelazioni di Vincenza su Federico, a Temptation Island con Floriana

In un’intervista per Uomini e Donne Magazine, Vincenza ha rilasciato alcune dichiarazioni inedite sulla sua esperienza a Temptation Island dove ha conosciuto Federico. “C’è stata una sera in particolare, mentre stavo facendo il bagno nella vasca idromassaggio e lui si è seduto su una sdraio accanto a me” ha rivelato la tentatrice.

“Abbiamo iniziato a chiacchierare e Federico mi ha fatto alcune confessioni che mi hanno lasciata un po’ scossa” ha aggiunto. Vincenza ha rivelato poi di aver avuto la sensazione che il ragazzo non fosse più sicuro dei suoi sentimenti.

“Ho percepito che era arrivato alla consapevolezza che la sua fidanzata avrebbe potuto non renderlo felice, ma non volendo mai prendere delle decisioni che possano ferire le persone che ha accanto, non aveva il coraggio di lasciarla” ha spiegato sicura Vincenza, condividendo le sue percezioni.

Vincenza e Federico a Temptation Island: “Ci siamo scelti a vicenda”

Stando a quanto ha raccontato Vincenza, Federico le avrebbe confidato di venire spesso lasciato nelle sue relazioni. La single ha commentato negativamente quanto scoperto sul suo rapporto con Floriana. “Credo che questo modo di pensare sia sbagliato per entrambe le parti della coppia se non c’è amore, non c’è passione, bisogna trovare il coraggio per lasciare andare le persone” ha commentato decisa Vincenza. “Non solo per la propria serenità ma anche per rispetto e affetto nei confronti dell’altro’‘ ha poi spiegato.

Vincenza si sarebbe detta molto interessata a Federico, notato sin dai primi istanti nel villaggio. “Quando l’ho visto il giorno dello sbarco sono rimasta subito colpita– ha rivelato- aveva una camicia rosa e, amando quel colore, ho pensato fosse un segno del destino”. Probabilmente credendo alla buona sorte, Vincenza ha infine aggiunto: “Da lì ci siamo scelti a vicenda”.

Vincenza su Floriana: il pensiero della single sulla fidanzata di Federico

Vincenza ha parlato anche di Floriana, conosciuta indirettamente all’interno di Temptation Island. “Mi è sembrata una persona semplice, ma anche insicura.

Di questo mi è dispiaciuto, perché una donna non dovrebbe mai dubitare di se stessa, anzi dovrebbe essere la prima a piacersi e a stare bene” ha spiegato.

Dalle parole della single quindi non sembrerebbe emergere un sentimento di astio o di rivalità nei confronti di Floriana. Nella prossima puntata del reality però quest’ultima e Federico potrebbero trovarsi a parlare nuovamente del loro rapporto. Vincenza potrebbe così vedersi costretta a salutare per sempre il palermitano conosciuto nel villaggio dei ragazzi.