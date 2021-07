La quarta puntata di Temptation Island si è conclusa con il falò di confronto della coppia formata da Federico e Floriana. Lei ha deciso uscire dal programma da sola, lasciando il fidanzato dopo 2 anni di relazione. Quest’ultimo non sembrerebbe però volersi arrendere. Come rivelano le anticipazioni infatti avrebbe richiesto un nuovo incontro con Floriana, per cercare di convincerla a cambiare idea. Federico sarebbe disposto a tutto pur di riconquistarla: perfino a chiederle di sposarlo.

Temptation Island: Floriana lascia Federico, ma lui chiede di rivederla

La puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 19 luglio ha stupito i fan con uno falò di confronto anticipato.

Protagonisti dell’incontro faccia a faccia sono stati Floriana e Federico. Lei ha chiesto di poter vedere il suo fidanzato dopo aver a lungo sofferto per le immagini che lo mostravano sempre più vicino a una delle single del suo villaggio. Lui ha inizialmente rifiutato l’invito a presentarsi al falò, accettando poi in un secondo momento. Resosi conto del rischio di perdere la sua fidanzata, Federico è scoppiato in lacrime di fronte ai suoi occhi, ma lei ha spiegato sicura di non voler tornare a casa con lui e ha abbandonato il falò da sola.

Stando alle prime anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island, Federico non sarà disposto a dire addio alla sua fidanzata e chiederà di incontrare nuovamente Floriana “per tentare il tutto per tutto e provare a tornare con lei”. “Nel prossimo appuntamento scopriremo cosa accadrà a Floriana e Federico” ha annunciato Filippo Bisciglia al termina della quarta puntata, alimentando la curiosità dei fan.

Temptation Island, Federico e Floriana: l’indiscrezione sulla proposta di matrimonio

In attesa di vedere cosa succederà fra Federico e Floriana nella puntata di lunedì 26 luglio, i fan di Temptation stanno cercando di immaginare il loro incontro.

Nel frattempo sono già emersi alcuni interessantissimi rumor. Quel “tutto per tutto” di cui ha parlato Bisciglia sembrerebbe promettere grandi gesti da parte di Federico e alcuni voci parlano addirittura di una proposta di matrimonio di fronte al falò.

Ovviamente per ora si tratta solamente di indiscrezioni e non è inoltre certo che Floriana accetterà di incontrare nuovamente quello che per lei è ormai l’ex fidanzato Federico. Qualcuno inoltre sostiene una versione totalmente opposta alle nozze, prevedendo un ritorno a casa separati, seguito da un ricongiungimento della coppia lontano dai riflettori.

Per avere risposte certe su Federico e Floriana non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island, che sembra già promettere scene davvero avvincenti.