A poche ore dalla conclusione di Temptation Island 2021 spuntano nuove indiscrezioni su una delle coppie ancora in gioco. Attualmente non è noto se Manuela e Stefano decideranno di uscire insieme o separati, ma sembrano già essere emerse alcune informazioni sulla loro vita a reality concluso. Qualche settimana fa, erano già state diffuse anticipazioni sul possibile finale della loro esperienza, ma ora si scoprono nuovi dettagli.

Manuela e Stefano dopo Temptation Island: gli avvistamenti

Qualche tempo fa, l’influencer Deianira Marzano aveva diffuso intriganti dettagli su una delle coppie dell’edizione di Temptation Island che si concluderà nelle due puntate in onda questa sera e domani.

Alcuni suoi follower infatti le avevano mandato dei messaggi dichiarando di aver incontrato Manuela e Stefano, coppia protagonista del docureality di Canale 5. Mentre qualcuno giurava di averli visti insieme però, altri spiegavano di aver sorpreso lei al bar da in compagnia di amiche. “Di lui neanche l’ombra” sottolineava la fonte rimasta anonima.

In queste ore, la Marzano ha diffuso ulteriori dettagli riguardanti la coppia, che però sembrerebbero non confermare parte delle precedenti versioni.

Manuela senza Stefano: l’indiscrezione dopo Temptation Island

Dopo le voci secondo le quali Stefano e Manuela sarebbero usciti da Temptation Island in coppia, nuove segnalazioni sembrerebbero spegnere per sempre la possibilità i due ritrovino la serenità.

Una follower di Deianira le avrebbe infatti rivelato di aver visto Manuela da sola in una pizzeria a Brindisi. A quanto pare, la concorrente del docureality di Canale 5 avrebbe addirittura parlato di Stefano, confidandosi sul suo conto e sulla fine del loro amore. Manuela avrebbe spiegato che fra loro le cose non si sono concluse nel migliore dei modi, ma avrebbe poi aggiunto: “Io comunque gli voglio bene anche se è uno str***o”.

Manuela si confida su Stefano: novità nella puntata di questa sera

La stessa follower che avrebbe parlato con Manuela e che ha scelto di riportare ciò che la concorrente di Temptation le avrebbe confidato, ha inoltre svelato alla Marzano di aver ricevuto da lei un ultimo consiglio. Pare infatti che la “fidanzata” le abbia suggerito di guardare la puntata del reality che andrà in onda questa sera, per non perdersi un finale inaspettato.

A quanto pare quindi questa sera potrebbe esserci un colpo di scena non di poco conto.

In queste ore per altro la stessa pagina Instagram di Temptation Island ha pubblicato un estratto dall’episodio che andrà in onda fra poche ore. Nelle immagini si vede Filippo Bisciglia annunciare un falò di confronto immediato. Chissà che i protagonisti di quest’inaspettato incontro deciso all’ultimo minuto non siano proprio Manuela e Stefano, giunti agli sgoccioli della loro esperienza nel reality.