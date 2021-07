Il “viaggio nei sentimenti” di Temptation Island è giunto all’incirca a metà percorso e i fan del programma si domandano già che ne sarà delle coppie protagoniste. Fra prime uscite, frecciatine, filmati e falò i concorrenti si stanno facendo conoscere e il pubblico inizia a immaginare come potrebbero concludersi le storie di quest’anno. In queste ore sono emersi interessanti dettagli su Manuela e Stefano e sul loro amore dopo il reality.

Manuela e Stefano a Temptation Island dopo i tradimenti

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono una delle coppie protagoniste dell’edizione di Temptation Island in onda su Canale 5 in queste settimane.

I due fidanzati sono entrati nel programma perché Manuela vuole comprendere quali sentimenti la leghino ancora al ragazzo. Quest’ultimo sembrerebbe averla tradita per tutta la durata della loro storia e lei l’ha scoperto, perdendo la fiducia in lui. Stefano si dice pentito di quanto fatto, ma sostiene di aver ormai chiuso con il suo passato e ritiene di essere cambiato per la sua fidanzata.

Vivendo lontani nelle rispettive ville di Temptation Island, Stefano e Manuela hanno spesso parlato della loro storia con i compagni, lanciando spesso frecciatine al partner.

Lui ha definito la sua fidanzata una “persona debole”, mentre lei ha parlato della loro intimità, rivelando dettagli e frasi che Stefano le avrebbe detto con l’intento di sminuirla.

Temptation Island, Manuela e Stefano dopo il reality: l’indiscrezione

Come è noto, le puntate di Temptation Island che stanno andando in onda in queste settimane sono in realtà state registrate qualche tempo fa. Attualmente quindi tutti i concorrenti sono già tornati a casa, con l’obbligo di non mostrarsi pubblicamente insieme indipendentemente dalla scelta conclusiva della loro esperienza. La produzione del reality impone regole molto ferree sul periodo successivo alle riprese del programma, per evitare “spoiler” e rivelazioni prima della fine della messa in onda.

A quanto pare però, proprio Stefano e Manuela potrebbero non essere riusciti a rispettare le clausole del contratto. Alcuni fan di Temptation li avrebbero avvistati insieme in questi giorni, riferendo poi quanto visto all’influencer appassionata di gossip Deianira Marzano.

Temptation Island, le rivelazioni dell’influencer su Stefano e Manuela

Nelle ultime ore, fra le stories Instagram di Deianira Marzano sono apparsi gli screenshot di alcune conversazioni avvenute fra lei e due follower.

Curiosamente, le due fonti riportano versioni differenti in merito alla love story fra Stefano e Manuela. “Sì Deia, ho chiesto al mio amico, sono ritornati insieme. Adesso faranno gli influencer…” rivela uno dei due utenti anonimi, lasciando pensare a una riappacificazione.

“Ciao Deia, io abito in un paesino vicino a Brindisi, e oggi ho visto lei con delle amiche molto serena in un bar…di lui neanche l’ombra” spiega però la seconda fonte. “Chiedendo a delle persone che abitano vicino casa di Manuela non stavano insieme già da tempo” aggiunge poi, smentendo del tutto quanto riferito dalla prima fonte.

“Questi due come preannunciavo non stanno insieme. So tante cose ma non ne posso parlare ora” commenta infine Deianira, accendendo la curiosità nei fan del reality. “Lui voleva recuperare ma lei evidentemente lo ha solo usato per avere visibilità, altrimenti non poteva andarci da sola in tv” ha concluso lapidaria.