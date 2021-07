Da tre settimane, il pubblico di Canale 5 può contare sull’ormai tradizionale appuntamento estivo con Temptation Island. Come ogni anno, le coppie partecipanti stanno destando grande interesse nei telespettatori, che non vedono l’ora di sapere come si concluderanno le loro vicende. In attesa di vedere le restanti puntate del programma, l’autrice Raffaella Mennoia svela alcuni dei dettagli meno noti sui retroscena del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Raffaella Mennoia sulle regole del programma

Raffaella Mennoia segue da anni trasmissioni come Uomini e Donne, Amici e Temptation Island, in onda proprio in queste settimane.

In passato, l’autrice si era detta fortemente contraria a anticipazioni e rivelazioni sui suoi programmi, eppure in queste ore ha deciso di occuparsi personalmente di svelare alcune curiosità sull’organizzazione del reality estivo. La Mennoia ha fatto sapere che per i concorrenti sono previste una serie di regole da rispettare.

Prima ancora di mettere piede all’Is Morus Relais, le coppie devono infatti attenersi a un protocollo molto rigido. “Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa” ha spiegato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

“Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman” ha aggiunto, rendendo note ulteriori clausole del loro contratto.

Raffaella Mennoia sulle coppie dopo Temptation Island

Proprio parlando del contratto che le coppie devono firmare all’inizio della loro esperienza a Temptation Island, Raffaella Mennoia ha fatto luce su alcuni obblighi imposti ai partecipanti. Questi ultimi devono infatti mantenere elevato il livello di riservatezza su quanto successo nel corso delle registrazioni, per non diffondere notizie prima della messa in onda del reality.

“Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma” ha ammesso Raffaella. “Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata” ha spiegato. “Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single– ha poi aggiunto- sono blindatissimi”.

Raffaella Mennoia sul ruolo di Maria De filippi a Temptation Island

Come è noto, Temptation Island nasce da un’idea di Maria De Filippi, che vi ha lavorato anche come conduttrice e che a quanto pare continua a ricoprire un ruolo fondamentale nel programa.

Parlando di lei, Raffaella ha rivelato: “C’è sempre e segue tutto ovviamente”.

La conduttrice di Amici non si limiterebbe però a guardare il programma da casa, preferendo vedere in prima persona quanto accade. “Viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli” ha spiegato la Mennoia. “Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta“ ha infine rivelato.