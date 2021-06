Tromba d’aria durante le registrazioni di Temptation Island: a raccontare cosa è successo in Sardegna è stata Raffaella Mennoia, che in un messaggio ai suoi follower, via Instagram, ha spiegato la situazione e quanto accaduto nei luoghi in cui l’autrice si trova insieme agli operatori per confezionare il reality.

Temptation Island, tromba d’aria durante le registrazioni

Raffaella Mennoia ha raccontato quanto successo poche ore fa in Sardegna, nella location in cui si svolgono le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia. L’autrice televisiva ha condiviso alcune Instagram Stories per spiegare la disavventura notturna che avrebbe costretto tutti a stare svegli fino all’alba.

La situazione sarebbe sotto controllo, ma si sarebbe verificato un momento di criticità come emerso nel ritratto dell’accaduto fatto da Raffaella Mennoia al pubblico social.

Tromba d’aria a Temptation Island: il racconto di Raffaella Mennoia

Attraverso un videomessaggio su Instagram, Raffaella Mennoia ha spiegato cosa è successo e qual è la situazione per quanto riguarda lo sviluppo di registrazioni e programma: “Buongiorno a tutti, questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una ‘stupenda’ tromba d’aria che, veramente, ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare. Ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte“.

L’autrice del reality ha descritto il clima trovato all’arrivo nell’Isola: “C’è un tempo orrendo quest’anno, non so, c’è un’afa, non c’è il sole, tutto coperto…“. Il villaggio di Temptation Island sarebbe quindi incorniciato da condizioni meteo “insolite” rispetto a quanto vissuto nelle edizioni precedenti.

Temptation Island quando inizia? La risposta dell’autrice

Raffaella Mennoia ha voluto precisare che tutto è sotto controllo e si lavora per l’avvio della trasmissione: “Il programma sta andando benissimo“, ha aggiunto nella sua Instagram Story.

Temptation Island è prossimo all’esordio, e l’autrice ha ribadito qual è la data di inizio del reality delle tentazioni.

Motori accesi il 30 giugno, quando il sipario sull’edizione 2021 si alzerà per svelare nuove avventure sentimentali al pubblico di Canale 5. Al timone Filippo Bisciglia, pronto a “seguire” il percorso delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco.