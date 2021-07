La Rai continua con il suo vasto archivio ad omaggiare la grande Raffaella Carrà, l’artista che ha lasciato un grande vuoto con la sua recente scomparsa. Martedì 27 luglio 2021 Rai1 prolunga l’omaggio all’icona nostrana con la messa in onda di un’altra replica del toccante programma Carramba! Che sorpresa. Ritorna di nuovo in tv lo show che aveva esordito nel 1995 rivoluzionando la televisione con il suo format che portò al centro dell’attenzione i sentimenti della gente comune.

Raffaella Carrà in onda un’altra replica di Carramba! Che sorpresa

La dolorosa scomparsa della grande regina della tv Raffaella Carrà, avvenuta ormai tre settimane fa, ha sconvolto l mondo della televisione intera che sta continuando ad omaggiare la figura dell’artista riproponendo svariati contributi nei quali la presentatrice era protagonista.

Rai1 è stata la prima rete a riproporre in replica uno show di Raffaella scegliendo di trasmettere una puntata dello show Carramba! Che sorpresa proprio lunedì 5 luglio 2021, il giorno della sua scomparsa. Il primo canale della televisione ha poi deciso di continuare a rendere omaggio all’artista che ha rivoluzionato la televisione italiana e continua a mandare in onda le repliche dello show.

L’intenzione dei vertici Rai per il primo canale è ormai chiara e dopo aver messo a punto la sua programmazione ha scelto il martedì come giorno nel quale rivederr Raffaella Carrà e le emozionanti storie del programma.

Quando va in onda Carramba! Che sorpresa

Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, è proprio il martedì il giorno scelto da Rai1 per la messa in onda delle repliche di Carramba! Che sorpresa. I tanti fan potranno dunque rivedere Raffaella Carrà proprio martedì 27 luglio nella storica trasmissione che RaiPlay presenta in questo modo: “Carramba che sorpresa è uno show elegante, anche commovente, un vero e proprio varietà di prima serata con tutto il calore e la forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni“.