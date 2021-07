Mara Venier ieri ha fatto un po’ preoccupare i fan che su Instagram l’hanno vista nuovamente alle prese con l’ospedale. “Eccoci qua. Ancora qua, chissà quando finirà“, diceva nelle scorse ore la conduttrice con voce stanca sui social mentre entrava di nuovo in ospedale, senza però specificare cosa la aspettasse. Zia Mara ha rassicurato tutti più tardi, spiegando i motivi che l’hanno riportata Policlinico Umberto I di Roma.

Mara Venier: cosa faceva in ospedale la conduttrice

“Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!“, spiega Mara Venier dopo la preoccupazione nata ieri.

Nessuna nuova operazione dopo quell’operazione dentale che le ha procurato una lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale, spiega ad AdnKronos. Per stare meglio c’è ancora della strada da fare: “Ancora non sto bene faccio controlli sperando di stare meglio al più presto“. La speranza dei fan, che la seguono a Domenica In e attivamente sui social, è di vederla tornare in forma al più presto e soprattutto prima della prossima stagione del programma domenicale. La conduttrice diverte e si diverte col suo pubblico che la vuole veder tornare al massimo della forma.

Mara Venier e la storia Instagram dall’ospedale

A generare il caos ieri era stata una storia Ig che la vedeva di fronte alle porte del Policlinico Umberto I di Roma mentre mostrava l’entrata del reparto di neurochirurgia, neurotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale.

La conduttrice non si vede ma la si sente dire: “Eccoci qua. Ancora qua, chissà quando finirà“ senza lasciare ai fan che la seguono ulteriori specifiche.

Mara Venier e i ricordi

Sui social, su cui Mara Venier si mostra molto attiva, aveva anche condiviso una foto “storica”, scattata anni fa, in cui si mostra felice insieme a colleghi e amici.

In foto ci sono Giancarlo Magalli, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli e ancora Renzo Arbore, il grande Fabrizio Frizzi, Rita dalla Chiesa e Heather Parisi. Rita dalla Chiesa ha poi commentato il post: “Eravamo a Spoleto?“. “Sì a Spoleto….anniversario di Pippo e Katia” ha risposto la conduttrice di Domenica In.