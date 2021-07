Il maltempo è tornato a battere su tutto il nord Italia, questa volta la zona a riportare più danni è quella del lago di Como, travolta da detriti, frane e smottamenti causati dalle forti piogge. I torrenti hanno invaso i centri abitati e hanno trasportato i detriti nel lago; tra le zone più colpite c’è quella di Cernobbio e Briennio.

Da ore sono in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei vigili del fuoco; nelle scorse ore la popolazione era stata invitata a restare in casa e non uscire. L’ondata di maltempo va avanti da diversi giorni ormai, lunedì una violenta grandinata ha colto di sorpresa automobilisti sulla A1, causando gravi danni e tamponamenti.

Disastro a Como per il maltempo

Una serie di violente ondate meteorologiche composte da forti piogge hanno causato gravi danni all’area del comasco. Si contano due sfollati a Monte Olimpino, una situazione critica a Cernobbio, dove le strade si sono trasformate in torrenti in piena che hanno trascinato via anche le auto. E poi ancora a Ponte Chiasso, a Brienno e sul confine, dove è stato chiuso un tratto autostradale.

#Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottamenti lungo la SS 340 all'altezza di Laglio e Cernobbio, a Brienno evacuata un'anziana bloccata in casa da detriti insieme a @poliziadistato [#27luglio 12:15] pic.twitter.com/yz5l4I5asa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 27, 2021

Frane, inondazioni e smottamenti hanno procurato danni e feriti. Il problema si è creato a causa dei torrrenti di montagna che si sono gonfiati ben oltre il limite trascinando massi e detriti a valle, oltre ad animali che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Il lago di Como oggi si mostra coperto di detriti, da diverse ore si sta cercando di ripulirlo, ma l’allerta meteo non è ancora passata.

+++ Il lago di #Como ricoperto di detriti dopo le piogge, l'alluvione e le frane di ieri (dai vari siti dei media della zona) #maltempo #lagodicomo #forzalariani +++ pic.twitter.com/ycim6POYvh — Alberto Bollis (@abollis) July 28, 2021

A Briennio massi troppo grandi trascinati a valle

A preoccupare i soccorritori e gli esperti, riferisce SkyTg24, sono i massi che l’acqua ha trascinato a valle, più grandi della norma: questo secondo gli esperti è un fenomeno che va analizzato con la massima attenzione per questioni di sicurezza.

Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i paesi sono invasi dal fango, molte famiglie sono sfollate. Diluvia ormai da tre giorni. pic.twitter.com/hGGkpz6QIi — Luigi Mastrodonato (@LuigiMastro_) July 27, 2021

Sempre a Briennio circa 50 persone sono rimaste bloccate all’interno delle proprie case, non solo per il maltempo, bensì per un pericolo di fuga di gas causato da uno smottamento.

Frana blocca il confine con la Svizzera

A causa del maltempo, una frana si è staccata sul confine Svizzero, causando la chiusura in mattinata dell’ultimo tratto dell’A9 all’altezza dell’uscita di Como centro e la dogana Svizzera in direzione Nord. La frana ha invaso il tratto autostradale oltre il confine.