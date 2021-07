Le sere d’estate sono spesso occasione di feste e cene in compagnia degli amici. Lo sanno bene Mara Venier e Alessia Marcuzzi che ieri hanno approfittato della pausa dagli impegni lavorativi per concedersi un incontro fra chiacchiere e piatti prelibati. Le due conduttrici hanno filmato alcuni momenti della loro serata, pubblicando alcuni divertenti video sui loro profili Instagram.

Mara Venier a cena con Alessia Marcuzzi: “ramanzina” per la collega

Ieri sera Mara Venier ha voluto condividere con i suoi fan un momento di meritato riposo in compagnia di alcune persone a lei molto care. Dopo aver trascorso settimane tutt’altro che semplici a causa di alcune problematiche di salute, legate a un’operazione al dente, la conduttrice si è mostrata sorridente ed entusiasta.

“Bella serata, finalmente una bella serata” ha commentato felice “zia Mara” riprendendosi con la telecamera interna del suo cellulare. La conduttrice ha poi deciso di introdurre ai fan la sua compagna di serata in un modo molto originale.

“Chi mi ha iscritto a Instagram?- ha domandato- un po’ di anni fa non sapevo manco che è ‘sto Instagram?”. Spostando poi leggermente il cellulare per riprendere anche la persona seduta di fronte a lei, la Venier ha rivelato: “Questa ragazza, eccola qua”.

Nell’inquadratura è quindi comparsa anche Alessia Marcuzzi, che alzando la mano ha confermato la dichiarazione di Mara: “Io”.

“Quanti danni hai fatto!” ha commentato ironica la Venier, fingendo di rimproverare la collega e amica. “Troppi! Meglio che me sto ferma!” ha risposto Alessia tenendole il gioco. “Tutto grazie a lei, guarda!” ha ribadito la padrona di casa di Domenica In, facendo ridere la Marcuzzi.

Cena a 4 per Mara Venier e Alessia Marcuzzi: chi era a tavola con loro

Senza tenere a lungo il mistero sul loro incontro serale, Mara Venier ha fatto sapere ai fan che lei e Alessia non erano sole a cena.

“Siamo con i rispettivi mariti” ha rivelato la conduttrice, inquadrando il partner della Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, seduto al suo fianco. “Paolo, eccolo qui!” ha spiegato, mentre lui lanciava un bacio verso l’obiettivo. “E il mio ‘bagigio’ eccolo lì” ha aggiunto inquadrando suo marito, Nicola Carraro.

“Ragazzi, riprendiamo un po’ di normalità” ha commentato poi Mara, evidentemente felice di essere a cena con il marito e l’altra coppia. “Come sto?” ha domandato ai fan, toccandosi il volto nelle zone che fino a pochi giorni fa le facevano male.

Infine, la Venier si è lasciata scappare una fragorosa risata e ha concluso il video mandando un bacio ai follower.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi scherzano nel corso della loro cena

Fonte: Instagram

Mara Venier e Alessia Marcuzzi: “Dividiamoci le palle!”

Anche Alessia Marcuzzi ha voluto condividere con i follower di Instagram qualche istante della sua serata in compagnia dell’amica. La conduttrice ha pubblicato un breve filmato fra le sue stories, riprendendo il dolce scelto come conclusione del pasto. “Queste sono le palle del nonno” ha spiegato, inquadrando due dessert dalla forma sferica.

“Una palla me la mangio io e un palla se la mangia lei” ha aggiunto mostrando anche Mara Venier, intenta a ridere. “Quale sarà la palla più buona?” ha continuato scherzando.

Mara ha quindi individuato la soluzione perfetta per fugare ogni dubbio. “Dividiamoci le palle!” ha esclamato sicura e scatenando le risate di Alessia. “Metà mia la do a te e meta tua la dai a me e poi vediamo” ha concluso la Venier.