Paura in casa per Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello nella prima edizione del reality: nel giorno del suo compleanno, ha scoperto la sua casa sottosopra dopo l’incursione dei ladri. Sui social il racconto di quando accaduto e una foto che ha scatenato un’ondata di commenti su Instagram.

Roberta Beta: ladri in casa dell’ex gieffina nel giorno del compleanno

Roberta Beta ha condiviso sui social la pessima sorpresa nel giorno del suo compleanno. L’ex concorrente della prima edizione del GF ha spento le sue 56 candeline il 2 agosto, ma la festa è stata intaccata dalla scoperta della sua casa a soqquadro dopo l’incursione dei ladri.

A raccontare l’accaduto è stata lei stessa, con un post via Instagram accompagnato da uno scatto che documenta come ha trovato una delle stanze della sua abitazione al ritorno da una giornata al mare. “Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! #sorrideresempre #resilienza #happybirthday #vaffaday a casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andata a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!“.

Post di Roberta Beta su Instagram

Roberta Beta: pioggia di messaggi dopo la scoperta in casa

Classe 1965, Roberta Beta ha conquistato la notorietà nel 2000 con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, e dopo l’esperienza nel reality si è ritagliata un posto in alcune trasmissioni radio e tv.

Sui social, in particolare sotto il post sul furto in casa, sono state tante le dimostrazioni d’affetto da parte di amici e colleghi. Ma non sono mancate anche alcune critiche.

Alcuni follower dell’ex gieffina, infatti, dopo la rivelazione fatta dalla diretta interessata su quanto successo nella sua abitazione si sono spinti in una serie di appunti.

“Se magari non pubblicaste sui social ogni vostro movimento e foste più discreti…magari…“, scrive un utente, e c’è chi non ci sta e risponde: “Ma cosa dite? Qui fanno i furti mentre la gente sta dormendo… Quando vogliono ti fregano in ogni caso!“.