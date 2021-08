Vanessa Ferrari ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel corpo libero della ginnastica artistica. Oggi a fare il tifo per lei c’erano tutti gli italiani e fra questi uno in particolare ha voluto complimentarsi con lei per la meravigliosa impresa sportiva. Andrea Bocelli ha mandato un messaggio all’atleta, esprimendo il desiderio di incontrarla presto. Già qualche giorno fa inoltre il cantante le aveva inviato il suo sostegno pre-gara.

Andrea Bocelli, complimenti a Vanessa Ferrari per l’argento olimpico

Questa mattina Vanessa Ferrari è riuscita nella tanto attesa impresa olimpica.

Alla sua quarta partecipazione ai Giochi, la ginnasta è riuscita a conquistare la sua prima medaglia: l’argento nel corpo libero. La sua è non solo una soddisfazione personale, ma anche un traguardo raggiunto dopo 93 anni dall’ultima vittoria italiana in questa specialità. La notizia della vittoria ha emozionato i suoi connazionali che hanno espresso il loro orgoglio con messaggi e post sui social. Fra questi c’è anche Andrea Bocelli che a quanto pare le ha voluto scrivere personalmente per comincarle la sua gioia. La Ferrari ha scelto di esibirsi in pedana proprio su uno dei brani più noti dell’artista: “Con te partirò”.

Le sue parole sono state riportate da Adnkronos. “Carissima Vanessa, abbiamo esultato per la tua medaglia“ ha ammesso emozionato. “Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per arrivare a un risultato come questo e sono molto felice di aver fatto da contorno alla tua prova con una mia canzone” ha poi aggiunto. Infine, Bocelli ha espresso il desiderio di conoscere personalmente la ginnasta: “Ti invio un abbraccio e spero di incontrarti presto“.

Andrea Bocelli: il video messaggio pre-gara per Vanessa Ferrari

Lo scorso 13 luglio, Vanessa Ferrari aveva annunciato ai fan la canzone scelta come colonna sonora per la sua esibizione a corpo libero con un post molto particolare.

Sul suo profilo Instagram era infatti apparso un video inviatole da Andrea Bocelli, che le parlava accompagnato dalla figlia Virginia. “Carissima Vanessa, sappiamo che stai per affrontare una grandissima sfida, l’ennesima nella tua straordianaria carriera” spiegava il cantante. “Io ti sono vicino per tante ragioni. Innanzitutto so che hai scelto le note di ‘Con te partirò’ una canzone che a me ha portato tanta fortuna, spero la porti anche a te” aveva commentato felice.

“La tua fortuna consiste nel tuo talento e quindi ti faccio il più grande in bocca al lupo e te o faccio insieme a questa bambina qui che si sta pian piano incamminando verso la tua strada nel senso che ha una grande passione per la ginnastica” aveva aggiunto accarezzando la figlia. “Ahimé non potremo essere lì a Tokyo a tifare per te di persona, ma ci saremo di fronte ai teleschermi e ti mandiamo un grandissimo abbraccio“ aveva concluso inviandole il suo sostegno. “Ciao in bocca al lupo siamo tutti con te!” aveva aggiunto dolcemente la bambina.