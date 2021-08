Grande traguardo di coppia per Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi (nome d’arte di Silvio Capitta): su Instagram il dolcissimo scatto a due e una dedica per sigillare il prezioso momento in famiglia. Un anno fa, la Cuccarini aveva scelto una location decisamente diversa per l’occasione, insieme al suo compagno di vita immersa in una meravigliosa meta di vacanze.

Lorella Cuccarini, grande gioia con Silvio Testi: la dedica al marito su Instagram

30 anni di matrimonio per Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, in arte Silvio Testi. La showgirl festeggia l’anniversario insieme alla sua famiglia, e sigilla il prezioso traguardo con un post in cui spiccano i loro volti sorridenti e una dolcissima dedica: “Quasi 11mila giorni di te e di me #anniversario #30anni #casacapitta“.

Lorella Cuccarini e Silvio Capitta – produttore discografico e televisivo noto con lo pseudonimo Silvio Testi – si sono sposati il 3 agosto 1991, e dalla loro unione sono nati 4 figli: Sara, classe 1994, Giovanni, nato nel 1996, e infine i gemelli Chiara e Giorgio, nati nel 2000. Nel 2019, a causa degli impegni di alcuni impegni professionali, la showgirl e il marito avrebbero trascorso il primo anniversario lontani, ma la loro è una storia d’amore solida che va avanti da anni senza fratture.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, un anno fa l’anniversario in vacanza

Ed esattamente un anno fa, il 3 agosto 2020, Lorella Cuccarini aveva festeggiato i 29 anni di nozze con il marito Silvio Testi durante una vacanza sotto il sole, tra le acque della Sardegna. Anche allora, un post sui social ha impresso il ricordo del loro anniversario accompagnato da un altro messaggio d’amore: “29 anni e sentirli… con gioia. Le chiamano ‘nozze di granito’: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri.

Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza“.